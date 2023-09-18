Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.0 комментариев
Потерпевший аварию новейший самолет-«невидимка» пропал в США
Потерпевший аварию истребитель F-35B пропал в США, ведутся поиски
В США произошла авария новейшего самолета - «невидимки» F-35B в Южной Каролине, база Чарльстон ведет поиски истребителя, сообщили представители базы.
В аккаунте базы сообщается, что поиски ведутся вместе с авиабазой морской пехоты Бофорт, уточняется, что пилот катапультировался. Представители авиабазы призвали свидетелей предоставить любую информацию о происшествии, поиски происходят в районе озер Моултри и Марион, передает Ura.ru.
Напомним, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное.
Ранее в Пентагоне сообщали, что Министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд Вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму в 7,8 млрд долларов.