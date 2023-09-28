  • Путин встретился с Кадыровым в Кремле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    На Украине оправдались за транзит российского газа
    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    Артиллеристы разгромили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    Турция решила построить железную дорогу в Нахичевань
    ГУР МО Украины: Большая часть контрнаступления ВСУ «идет пешком»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 13:51

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении

    Песков: Решение Армении присоединиться к Римскому статуту «чрезвычайно враждебно» к России

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал «ордер на арест» президента России, является «чрезвычайно враждебными» для Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Армении прекрасно известно «трудно укладывающееся» решение Международного уголовного суда о выдаче так называемого ордера на арест российского лидера.

    «Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал Песков.

    Напомним, Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС.

    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Коментарии (33)
    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

    Коментарии (16)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (31)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (36)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (24)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (21)
    28 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

    Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Баку и Ереван выполнили свои роли в региональном конфликте. Кавказ ждут серьезные геополитические изменения, которые станут результатом торгов Анкары, Вашингтона и Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

    «Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

    «Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

    «В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

    «В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

    Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

    С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

    Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2023, 20:29
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе по меньшей мере 125 человек погибли, их останки перевезены в Армению, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

    Министр заявила, что останки тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе доставлены в подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация, передает ТАСС.

    Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2023, 17:02
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждения о том, что Россия инспирировала протесты в Армении, не имеют ничего общего с действительностью. Москва, в отличие от Запада, такими вещами не занимается, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В дипведомстве подчеркнули, что Москва, в отличие от Запада, не организовывает цветные революции, и утверждения о том, что протесты инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Российские дипломаты также указали, что Пашинян «по странному совпадению» не заметил многочисленные факты преследования протестующих в Армении, сообщается в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД также обратили внимание, что посол США тесно контактирует с правительством Армении, и явно с подачи властей на этом фоне развернулась антироссийская вакханалия.

    Ранее в МИД России заявили, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе на Россию и российских миротворцев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2023, 08:56
    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Бывший мэр Еревана Базеян арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти
    @ Armenian Second TV Channel/YouTube

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в Армении заключил бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна, обвиняемого в попытке узурпации власти, под арест.

    Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян, передает ТАСС.

    Между тем полиция Армении ранним утром вторника задержала 32 протестующих, которые перекрывали улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

    Напомним, оппозиция Армении требует, чтобы Пашинян покинул должность премьера до 5 октября.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 11:07
    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма

    СГБ Азербайджана: Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма, сообщила служба госбезопасности (СГБ) республики.

    В сообщении ведомства говорится, что в отношении Варданяна «установлены обоснованные подозрения» по статьям УК Азербайджана о финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконном пересечении государственной границы, передает ТАСС.

    Варданян, по информации службы госбезопасности республики, задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

    О задержании Варданяна стало известно накануне.

    То, что Варданян предстанет перед судом, в комментарии газете ВЗГЛЯД прогнозировали политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Варданян, как поясняли эксперты, представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана, выступал против реинтеграции региона и резко высказывания в адрес Баку. Власти Азербайджана, по мнению аналитиков, действуют логичным образом в целях стабилизации ситуации в регионе.

    1 сентября 2022 года Варданян, миллиардер армянского происхождения, входивший в список богатейших людей России, отказался от российского гражданства и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Между тем Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.

    Коментарии (10)
    26 сентября 2023, 21:12
    Алиев пообещал допустить наблюдателей в Карабах

    Блинкен обсудил с Алиевым допуск наблюдателей в Нагорный Карабах

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и прибытие туда наблюдателей, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    По его словам, Блинкен и Алиев согласились с недопустимостью повторения боевых действий в Карабахе и необходимостью защиты и свободы передвижения для гражданского населения, а также с обеспечением доступа гуманитарной помощи. Президент Алиев заявил, что допустит миссию наблюдателей в регион, передает ТАСС.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о намерении создать международную миссию по Нагорному Карабаху. До этого Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах после проведенной в регионе операции Азербайджана.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 22:50
    В Армении подтвердили гибель 68 человек из-за взрыва на бензохранилище в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе подтверждена гибель 68 человек, передает общественное телевидение Армении (ОТА).

    Телеканал передает, что по состоянию на 22.00 (21.00 мск) по данным защитника прав человека сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель 68 человек, из них установлена личность 21 человека, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что судьба 105 человек неизвестна.

    Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявил о гибели по меньшей мере 125 человек.

    До этого омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 19:48
    Названо число переехавших в Армению жителей Карабаха

    Кабмин Армении заявил, что из Карабаха за три дня уже переехали 20 270 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

    Она пояснила, что три дня в Армении действуют центры размещения переселенцев из Карабаха, идет их регистрация. Багдасарян отметила, что на данный момент уже приехали 20 270 человек, размещено 2850 переселенцев, передает РИА «Новости».

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Азербайджане арестовали экс-премьера НКР миллиардера Рубена Варданяна
    Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России
    В США украинское контрнаступление назвали слишком дорогим
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом
    Минфин Украины: На Западе все меньше желающих давать деньги
    Минфин опубликовал прогноз на курс рубля по итогам 2023 года
    ЛДПР предложила выделять землю семьям после десяти лет брака

    Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии

    Россия и Китай стали активно использовать юань в торговле именно с 2022 года. И это подрывает позиции доллара США как мировой резервной валюты. Такой вывод делают в своем исследовании экономисты Европейского банка реконструкции и развития. Исторически на смену валютного лидера уходят десятилетия, но юань может потеснить доллар значительно быстрее. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

    В четверг пройдет встреча Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира. Дипломатическим отношениям между странами всего чуть более 10 лет. С какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире? Подробности

    Перейти в раздел

    Как писалась история русской Средней Азии

    150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше. Подробности

    Перейти в раздел

    Как были повержены имперские амбиции Грузии

    Усмирение Карабаха Азербайджаном возродило реваншистские настроения и в соседней Грузии, все еще мечтающей вернуть в свой состав и Южную Осетию, и Абхазию. Звучат даже заявления о желании начать новые боевые действия. Насколько распространены подобные настроения – и почему ситуация с Абхазией и похожа, и очень не похожа на то, что происходило в Карабахе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............