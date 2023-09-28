Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.0 комментариев
Лавров рассказал, как МОК пользуется Украиной
Лавров: МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против России
Международный олимпийский комитет (МОК), пользуясь ситуацией на Украине, отстраняет российских спортсменов, грубо нарушая Олимпийскую хартию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров в интервью ТАСС указал также на то, как МОК представляет в качестве «какого-то огромного позитивного шага» разрешение для ряда спортсменов выступать в так называемом нейтральном статусе без флага и гимна.
Игры БРИКС, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, задуманы как дополнение, а не противовес олимпийскому движению.
В Играх БРИКС, которые будут проходить в России, смогут участвовать любые спортсмены, в том числе представители недружественных стран. «У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан», – сказал Лавров, добавив, что у России даже недружественных стран «особо нет», есть недружественные правительства, которые в ряде государств временно находятся у власти.
Он подчеркнул, что эти Игры будут открыты для всех спортсменов «в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии». Министр посоветовал МОК «мотать на ус и делать выводы».
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх.