Лавров рассказал, как МОК пользуется Украиной

Лавров: МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против России

Tекст: Ольга Никитина

Лавров в интервью ТАСС указал также на то, как МОК представляет в качестве «какого-то огромного позитивного шага» разрешение для ряда спортсменов выступать в так называемом нейтральном статусе без флага и гимна.

Игры БРИКС, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, задуманы как дополнение, а не противовес олимпийскому движению.

В Играх БРИКС, которые будут проходить в России, смогут участвовать любые спортсмены, в том числе представители недружественных стран. «У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан», – сказал Лавров, добавив, что у России даже недружественных стран «особо нет», есть недружественные правительства, которые в ряде государств временно находятся у власти.

Он подчеркнул, что эти Игры будут открыты для всех спортсменов «в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии». Министр посоветовал МОК «мотать на ус и делать выводы».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх.