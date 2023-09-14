В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.20 комментариев
В ОКР назвали причину недопуска россиян на Азиатские игры
Глава ОКР Поздняков: Россиянам и белоруссам не прислали приглашение на Азиатские игры
Международный олимпийский комитет (МОК) не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх из-за того, что не признал результатов выборов руководства Олимпийского совета Азии (OCA), сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Чиновник отметил, что решение ОСА начать процесс соревнований на территории Азиатского континента было всеми горячо поддержано, но МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии, и все договоренности не состоялись, передает «Интерфакс».
Поздняков объяснил, что из-за непризнания МОК выборов в ОСА была создана турбулентная обстановка, которая не позволила ни российским, ни белорусским спортсменам принять участие в играх, которые начинаются уже 23 сентября. По его словам, надежды на участие российских и белорусских спортсменов нет никакой, официальные приглашения команды не получали.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили отказ допустить российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года техническими причинами.