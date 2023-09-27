Россия ввела санкции против главы штаба обороны Британии

МИД: Начштаба обороны ВС Великобритании Радакин внесен в российский стоп-лист

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что в российский стоп-лист включены еще 23 человека. Речь идет о представителях военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.

Помимо Радакина, в список вошли председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, «причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении», а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Персональные ограничения введены против сотрудников политологических центров, которые занимались сбором и анализом информации, направленной на борьбу с Россией. Это Королевский объединенный институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и аналитический институт «Сивитас».

Москва подчеркнула, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор.

В августе Россия в качестве ответной меры на политику Лондона включила в санкционный список 54 британских гражданина.