Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.0 комментариев
Россия ввела санкции против главы штаба обороны Британии
МИД: Начштаба обороны ВС Великобритании Радакин внесен в российский стоп-лист
Россия расширила стоп-лист, включив в него начальника штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирала Энтони Радакина, который курирует подготовку боевиков ВСУ на территории собственной страны, сообщил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что в российский стоп-лист включены еще 23 человека. Речь идет о представителях военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.
Помимо Радакина, в список вошли председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, «причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении», а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.
Персональные ограничения введены против сотрудников политологических центров, которые занимались сбором и анализом информации, направленной на борьбу с Россией. Это Королевский объединенный институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и аналитический институт «Сивитас».
Москва подчеркнула, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор.
В августе Россия в качестве ответной меры на политику Лондона включила в санкционный список 54 британских гражданина.