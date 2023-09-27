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    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    27 сентября 2023, 08:29

    Марочко сообщил о вывозе ВСУ раненой «важной персоны» из зоны спецоперации

    Марочко сообщил о вывозе силами ВСУ раненой «важной персоны» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные прибегли к помощи санавиации для эвакуации из зоны СВО раненой «важной персоны» на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его предположению, ранение мог получить некий высокопоставленный куратор или офицер высшего командного звена ВСУ, к его эвакуации была привлечена санавиация, передает РИА «Новости».

    Накануне на Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ у Кузьмино и Червоной Дибровы в ЛНР. На этом направлении ВСУ потеряли более 90 человек.

    25 сентября 2023, 07:41
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада», что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, по ее словам, «попали в зернохранилище», передает ТАСС.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

    Коментарии (50)
    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

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    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

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    24 сентября 2023, 17:03
    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщило издание Forbes.

    Журнал пишет, что российские беспилотники уничтожили два из десяти шведских танков, переданных Украине. Уточняется, что дроны атаковали Strv 122 к западу от Сватово в Донбассе, передает Ura.ru.

    Strv 122 – это модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила на Купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    25 сентября 2023, 06:23
    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

    Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта
    @ www.kremlin.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты, выразил мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

    «Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

    По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

    «Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

    По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

    Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.

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    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

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    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

    Коментарии (13)
    24 сентября 2023, 15:28
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении

    Рогов: С приходом холодов ВСУ сосредоточатся на захвате Запорожской АЭС

    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Как указал Рогов, пока погода будет нормальная, это примерно еще около месяца, украинские военные «будут бросать свои резервы на верную смерть» для того, чтобы попытаться прорвать российскую линию обороны на Ореховском направлении в сторону Токмака. Однако, по его словам, когда наступят холода и дожди, ВСУ планируют сменить стратегию и делать акцент на форсирование Днепра для захвата Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к встрече противника здесь готовы. Рогов уточнил, что выгода режима Зеленского в активизации боевых действий в районе АЭС заключается в том, что ВСУ необходимо отвлечь внимание населения и Запада от провала летне-осенней военной кампании и «ускорить на подконтрольной ему территории поиск новых жертв, которых отправят на могилизацию».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона не бьет непосредственно по Запорожской АЭС, так как понимает: со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий коснется и Запада.

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 23:57
    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ

    Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки ВСУ

    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    После ракетных атак ВСУ российская армия наносит мощные удары по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам бывшего аналитика ЦРУ, ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью. Джонсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли ВСУ нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Удар был нанесен британскими ракетами.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2023, 08:33
    Пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Донецком
    Пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Донецком
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины.

    В сообщении военного ведомства говорится, что двое российских бойцов получили ранение в ходе этого боя, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в бой вступило подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным «Большой».

    Сам Большой, как отметили в МО РФ, принял на себя основной накал боя, он находился на виду у противника и вел прицельный огонь по нему.

    В Минобороны подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    В субботу в Минобороны сообщали, что российские военные на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, из-за огромных потерь Киев вынужден вывести подразделения в тыл.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

    Коментарии (22)
    25 сентября 2023, 05:34
    Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Минобороны: Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении

    Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) ударами авиационных бомб поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    В российском военном ведомстве сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск.

    Командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 с позывным Солист рассказал, что летчики на двух самолетах уничтожили скопления живой силы, а также автомобильной и бронетанковой техники противника, используя фугасные авиабомбы весом 500 кг ФАБ-500. «Наша авиация готова – как истребительная, так и истребители-бомбардировщики – ко встрече с (американскими истребителями) F-16, встречаем и ждем», – подчеркнул Солист.

    Накануне штурмовая, армейская авиации и артиллерия ВС России на краснолиманском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады терробороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 05:22
    Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Он уточнил, что уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка, передает РИА «Новости».

    Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

    Ранее сообщалось, что ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 18:52
    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили крылатой ракетой 12 ангаров с боеприпасами ВСУ в Киселевке

    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны показаны кадры уничтожения крылатой ракетой 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра. Отмечается, что объединенный склад вооружений ВСУ находился рядом с Киселевкой в Херсонской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что у Киселевки в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2023, 07:56
    Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевая авиация ВСУ активизировалась над Харьковом, а также близ окрестностей Чугуева, однако украинские пилоты не входят в зону поражения российской ПВО, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, жители Харькова неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты, также инверсионные следы от самолетов люди наблюдали в окрестностях Чугуева, передает РИА «Новости».

    Также Марочко отметил, что авиация ВСУ старается держаться на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО.

    По словам подполковника, такой активности со стороны ВС Украины ранее не наблюдалась.

    Ранее на Купянском направлении группировка войск «Запад» уничтожила два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б».

    Коментарии (6)
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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

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    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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