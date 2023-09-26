Эксперт объяснил рост цен на легковые автомобили

Tекст: Татьяна Косолапова

Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов рассказал, что до конца года специалисты прогнозируют рост цен на новые легковые автомобили. В общей сложности за 2023 год он ожидается на уровне 30%.



«На рост цен на новые легковые машины, во-первых, влияет стоимость национальной валюты. Во-вторых, на цене авто отражается повышение утилизационного сбора. Также значительно вырос общий спрос – приток автомобилей в Россию меньше, чем желающих их купить», – говорит Хайцеэр.

По словам собеседника, с начала года стоимость нового авто уже поднялась как минимум на 20%. При этом ограничение Грузией экспорта и транзита ввезенных из Евросоюза автомобилей в Россию никак глобально на цене отразиться не может. Но машин, которые приходят в Россию по параллельному импорту, «не так много, как хотелось бы», говорит эксперт.

«Можно предположить, что цена на новые автомобили может еще подрасти. Но цены уже сейчас не соотносятся с покупательской способностью россиян. Единственное, что остается – покупать новую продукцию из Китая», – считает Хайцеэр. Он отметил, что нехватка новых автомобилей в России привела к тому, что растет рынок поддержанных автомобилей.