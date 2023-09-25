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Медведев допустил возможность использования загранпаспортов для получения госуслуг
Вопрос использования заграничных паспортов для юридически значимых действий и получения госуслуг будет всесторонне проработан, сообщил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На странице в соцсети «ВКонтакте» Медведев заявил, что на заседании комиссии Совбеза была обсуждена ситуация в миграционной сфере и отмечен приток приезжих в Россию.
Медведев привел данные МВД: в первом полугодии 2023 года Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом раньше. По его словам, всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта, согласно которому российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта.