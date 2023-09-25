Северная Корея отменила антиковидные ограничения для иностранцев

Северная Корея впервые с 2020 года открыла границы для иностранцев

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Ренхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV, в соответствии с распоряжением северокорейских властей все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти только двухдневный карантин, передает РИА «Новости». Отмечается, что Северная Корея впервые с января 2020 года решила открыть свои границы для иностранцев.

Напомним, в 2020 году Ким Чен Ын распорядился закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на выявленный случай COVID-19. Вызываемое коронавирусом заболевание заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между КНДР и Республикой Корея.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с сезонным ростом заболеваемости COVID и ОРВИ нужно «нормально жить».