В КНДР сообщили о подозрении на первый случай коронавируса

У человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи, заподозрили COVID–19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сообщает организация по борьбе с эпидемией в КНДР, анализы показали неопределенный результат, передает РИА «Новости».

Человек, у которого подозревают COVID–19, находится в жестком карантине. Сейчас устанавливают лиц, с которыми он вступал в контакт.

ЦТАК сообщает, что военно-демаркационную линию он пересек 19 июля.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи провело экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация в городе Кэсон, где и был зафиксирован возможный случай COVID–19. На заседании присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По официальным данным, в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом, передает ТАСС.

В апреле перебежчик из КНДР Ким Ми Енг заявил, что масштабы эпидемии коронавируса в Северной Корее якобы гораздо больше, чем утверждает правительство страны.

КНДР еще в начале февраля объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы».

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