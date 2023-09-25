Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.0 комментариев
Экс-советник Пентагона: РФ уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24
Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Макгрегор обратил внимание, что Су-24, которые якобы выпустили ракеты Storm Shadow по Крыму, поднимались в воздух с аэродромов на Западной Украине, рядом со Львовом, пишет «Российская газета».
Полковник заявил, что, по его данным, таких ВПП, откуда могут взлетать Су-24, на Западной Украине несколько, и ВС России внимательно наблюдают за украинскими аэродромами. По его словам, ВСУ могут лишиться всей военной авиации, которую уничтожит Российская армия вместе со штурмовиками.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.
Напомним, командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.