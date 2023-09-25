Экс-советник Пентагона: РФ уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24

Tекст: Вера Басилая

Макгрегор обратил внимание, что Су-24, которые якобы выпустили ракеты Storm Shadow по Крыму, поднимались в воздух с аэродромов на Западной Украине, рядом со Львовом, пишет «Российская газета».

Полковник заявил, что, по его данным, таких ВПП, откуда могут взлетать Су-24, на Западной Украине несколько, и ВС России внимательно наблюдают за украинскими аэродромами. По его словам, ВСУ могут лишиться всей военной авиации, которую уничтожит Российская армия вместе со штурмовиками.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

Напомним, командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.