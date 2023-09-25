Умер режиссер БДТ Александр Никаноров

Tекст: Вера Басилая

В сообщении указано, что Александр Никаноров ушел из жизни трагически. Отмечается, что когда режиссер пропал, на его поиски отправились коллеги, вместе с полицией и «Лизой Алерт». «Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши», – заявили в театре, передает ТАСС.

В БДТ отметили, что «в театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго».

Ранее в субботу сообщалось, что Никаноров пропал во время велопрогулки в Петербурге. Волонтеры «ЛизаАлерт» занимались поисками режиссера.

Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. В качестве ассистента и второго режиссера работал с Андреем Могучим, Виктором Рыжаковым, Виктором Крамером, Яном Фабром и другими мастерами. С 2014 года служил режиссером в БДТ им. Г. А. Товстоногова.