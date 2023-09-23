  • Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
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    Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
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    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
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    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    18 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    41 комментарий
    23 сентября 2023, 11:08

    В Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во время велопрогулки в Петербурге бесследно пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова Александр Никаноров, сообщили в «ЛизаАлерт».

    Местонахождение мужчины неизвестно с 21 сентября, передает РИА «Новости».

    Волонтеры призывают помочь с поисками пропавшего режиссера. Сообщается, что он выехал из дома на велосипеде, телефон с собой не брал.

    В театре 40-летний Никаноров работает режиссером с 2014 года.

    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (126)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 17:24
    Советник Пушилина предложил сбивать самолеты-разведчики НАТО

    Гагин: Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России

    Советник Пушилина предложил сбивать самолеты-разведчики НАТО
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Daniel J. Meshel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для российских летчиков и средств ПВО в случае их причастности к украинским атакам на Россию, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с Сицилии в 9.31 мск, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией.

    По его словам, во время удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, «скорее всего, и корректировал этот удар», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что этот и подобные самолеты-разведчики для ВС России должны стать законной целью и их должны сбивать с предупреждением страны, которой они принадлежат.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сбито пять ракет, один военнослужащий пропал без вести.

    Коментарии (79)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 21:57
    СМИ: Украина атаковала штаб Черноморского флота британскими ракетами Storm Shadow

    Sky News: Украина атаковала штаб Черноморского флота британскими ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован Украиной с использованием британских ракет Storm Shadow.

    Британские ракеты Storm Shadow использовались киевским режимом для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже появилась информация о гибели военнослужащего в результате атаки. В Минобороны России опровергли гибель военного, уточнив, что один российский военнослужащий пропал без вести.

    Коментарии (49)
    22 сентября 2023, 18:59
    WADA наказало более 200 спортсменов из России
    WADA наказало более 200 спортсменов из России
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всемирное антидопинговое агентство, ссылаясь на данные московской лаборатории и изъятые пробы, наказало 218 спортсменов из России, сообщили в пресс-службе организации.

    Еще 63 спортсменам предъявлены обвинения, ряд дел находятся на стадии активного расследования, передает ТАСС.

    В лаборатории, откуда были изъяты пробы, фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило данные и пришло к выводу, что с ними проводились манипуляции, чтобы скрыть нарушения.

    Ранее в Минспорте заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях.

    Коментарии (16)
    23 сентября 2023, 08:57
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ

    ВС России ударили «Солнцепеками» по живой мощи ВСУ в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» ударили по скоплениям живой мощи ВСУ на Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям украинских военных с помощью систем «Солнцепек» в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке, передает РИА «Новости».

    Также Минесашвили добавил, что средствами ПВО были уничтожены семь украинских БПЛА близ населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в ДНР.

    Кроме того, по его данным, военные подразделения южной группировки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении около Клещеевки, Марьинки и Северного.

    Ранее ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

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    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    23 сентября 2023, 09:43
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР

    Депутат крымского парламента Трофимов заявил, что при передаче полуострова УССР ссылались на несуществующий документ

    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого в природе не существовало, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

    По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».

    Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Он отметил, что группа в принципе не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

    Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.

    Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.

    По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.

    «Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.

    Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР.

    Коментарии (24)
    22 сентября 2023, 21:03
    В Европе признали провал антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Антироссийские санкции не работают, они провалились, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Сийярто заявил, что целями антироссийских санкций было «поставить Россию на колени» и «достичь мира». «Сейчас уже был одиннадцатый пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе», – сказал глава венгерского МИД, передает ТАСС.

    Ранее в Германии предложили отменить санкции против России из-за роста числа банкротств.

    Коментарии (20)
    22 сентября 2023, 20:21
    СМИ: Запад и Украина не готовы к затяжному конфликту

    The Economist: Украине грозит затяжной конфликт

    СМИ: Запад и Украина не готовы к затяжному конфликту
    @ EUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и ее западные сторонники оказались не готовы к затяжному конфликту, ни у кого из них нет сил для изнурительной борьбы на истощение, пишет The Economist.

    Киеву следует изменить тактику и готовиться к затяжному конфликту. Однако Украина не готова к борьбе на истощение, как и ее партнеры. «Все они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении. Им пора переосмыслить как военную стратегию Украины, так и ее экономику» – пишет The Economist, передает ИноСМИ.

    Авторы издания считают, что Киев должен «рационально использовать ресурсы», так как украинские солдаты измотаны. Также Украина нуждается в помощи в техобслуживании. Чтобы выдержать многолетнюю борьбу, ей необходимы текущий ремонт, надежные поставки артиллерии и обучение.

    Кроме того, стране необходима экономическая перекалибровка. По мнению авторов, следует уделить больше внимания наращиванию производства и капитальным расходам, а не строить «наполеоновские планы» о послевоенном восстановлении.

    Ранее на Украине назвали сумму военных расходов в этом году.

    Коментарии (14)
    23 сентября 2023, 06:10
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пленный украинский офицер передал российской стороне информацию о завербованных корректировщиках, наводящих артиллерию на жилые кварталы и города в ДНР, а также раскрыл данные руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении, сообщил источник.

    Украинский офицер сдался добровольно, он передал данные на офицеров 10-го корпуса ВСУ – имена, фамилии, отчества, должности, звания, телефоны и вид деятельности, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также пленный на своем смартфоне показал электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. По его словам, в документах содержатся данные на руководящий офицерский состав 10-го корпуса.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ВСУ в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, они начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (16)
    23 сентября 2023, 03:03
    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ

    В Севастополе местные жители устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ

    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Севастополя начали массово исполнять гимн города «Легендарный Севастополь» после ракетной атаки на штаб Черноморского флота, они публикуют видео с исполнением песни в соцсетях.

    К флешмобу присоединились целые семьи и рабочими коллективами, сообщил телеканал СТВ.

    Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале отметил, что это спонтанная акция, ее придумали сами севастопольцы и начали публиковать ролики на личных страницах.


    «И это еще раз доказывает, что Севастополь – это всегда про единство, сплоченность и веру в победу», – отметил градоначальник.

    По его словам, идею подхватили уже и городские телеканалы.

    В пятницу ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны России опровергли сообщения о гибели военного, там пояснили, что военнослужащий пропал без вести.

    Sky News заявлял, что удар по штабу нанесли с использованием ракет Storm Shadow.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 15:20
    Минобороны опровергло гибель военного при атаке на Севастополь

    Минобороны: По уточненным данным, при атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести

    Минобороны опровергло гибель военного при атаке на Севастополь
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По уточненным данным, при атаке ВСУ на Севастополь один российский военнослужащий пропал без вести, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщили в военном ведомстве, один военнослужащий пропал без вести, а не погиб, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сбито пять ракет, погиб один военнослужащий.

    Коментарии (57)
    23 сентября 2023, 03:45
    Лондон подтвердил готовность годами поддерживать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия может поддерживать киевский режим годами в противостоянии с Россией в случае необходимости, заявил британский вице-премьер Оливер Дауден на Генассамблее ООН.

    Британия будет стоять «бок о бок с Украиной», пока конфликт не завершится, если потребуется, поддержка продлится годами, заявил Дауден, передает ТАСС.

    Ранее британское издание The i заявило, что британские дипломаты проводили регулярные контакты с российскими коллегами с начала СВО.

    Коментарии (30)
    Главное
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    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

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