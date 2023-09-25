Мобилизованный на Урале отказался признавать вину в дезертирстве

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», мужчина самостоятельно явился в военкомат, когда в сентябре прошлого года была объявлена мобилизация. В октябре его отправили в Херсонскую область, а через месяц у Ростова обострилось хроническое заболевание.

С 26 ноября по 16 декабря мужчина находился в военном госпитале. В часть его вызвали 19 декабря, но явился он туда лишь 26 декабря. Как рассказала жена Ростова, он упал и получил ушиб грудной клетки. Мужчина продолжил лечение в районной больнице и частной клинике.

Военная полиция потребовала от Ростова явиться на службу, он приехал и лично рассказал о лечении, а в конце февраля еще раз представил все справки о лечении.

Жена мужчины отметила, что Ростову пояснили: как военнослужащий, он обязан лечиться исключительно в госпитале, документы из частной клиники не подходят. Ему предложили по итогам военно-врачебной комиссии госпитализироваться в военный госпиталь, но мужчина настаивал на том, что «лечение в платной клинике эффективнее».

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца). Чуть позже он согласился на лечение в военном госпитале, там он провел три недели.

В августе Ростов был приговорен Екатеринбургским гарнизонным военным судом к пяти с половиной годам колонии общего режима. Суд посчитал, что лечение в гражданских медучреждениях не считается основанием для оставления места службы.

Ранее сообщалось, что россиянам, скрывающимся от мобилизации, разрешили получать статус беженца во Франции. Самим же дезертирам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.