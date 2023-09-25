Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.3 комментария
Супруга Зеленского высказалась о возможном выдвижении мужа на второй срок
Елена Зеленская пообещала поддержать мужа, если он решит баллотироваться на второй срок
Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире американского ТВ заявила, что намерена поддержать супруга Владимира Зеленского в случае, если тот решит переизбираться на должность президента страны на второй срок.
Зеленская в интервью программе «Лицом к нации» на телеканале CBS рассказала, что когда ее муж выдвигался на первый срок, она не полностью поддерживала его решение, однако теперь у них есть «некоторый опыт». По ее словам, все будет «не так страшно, как в первый раз», сообщает канал «360».
На решение Зеленского о выдвижении на второй срок, по ее словам, может повлиять ситуация на Украине и то, будет ли в стране возможность организовать честные и прозрачные выборы.
Зеленская добавила, что намерена поддерживать супруга, какое бы решение тот ни принял.
Американские СМИ писали ранее, что ряд влиятельных западных политиков склоняют Киев к проведению президентских и парламентских выборов несмотря на военное положение, объявленное на территории бывшей советской республики из-за спецоперации России.