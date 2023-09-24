WP: Западные политики склоняют Украину к проведению выборов несмотря на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указывает The Washington Post, с подобными призывами уже выступили американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и известный американский телеведущий Такер Карлсон, которые указывали, что в текущих условиях власти Украины «не могут просто так взять и отвергнуть идею проведения выборов», поскольку это может привести к «разрыву с ключевыми политическими игроками на Западе», которые имеют решающее значение» в вопросах оказания Киеву международной финансовой и военной помощи, передает ТАСС.

Власти Украины же указывают на то, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно по конституции государства, а также ссылаются на невозможность предоставить реализации активного избирательного права для свыше 7 млн беженцев и военнослужащих.

Ранее в США заявили о подозрениях Зеленского по поводу ослабления поддержки Украины.