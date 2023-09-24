В фестивале «Арсеньев LIVE» в Хабаровске принял участие 45 тыс. человек

Tекст: Валентина Григоренко

В фестивале участвовали более 45 тыс. человек, а также более 1 млн людей увидели фестиваль в прямом эфире в интернете: на всероссийском портале Культура.рф, в соцсети ВКонтакте, на телеканалах «Губерния» и «Хабаровск».

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что год назад на этой площади началось уникальное культурное событие для всего Дальнего Востока и всей России – фестиваль «Арсеньев LIVE», который посвящен великому русскому офицеру, этнографу, исследователю, путешественнику Владимиру Арсеньеву.

В рамках программы зрителям показали фильм «Дон Кихот» с Федором Шаляпиным в главной роли. А ведущий Евгений Гришковец в образе Саввы Мамонтова открыл концертную программу, рассказывая историю о творчестве и дружбе Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Министр культуры края Юрий Ермошкин отметил, что за год подготовки команда из более 200 человек создала шестичасовой уникальный фестиваль с насыщенной культурно-просветительской программой и трехмерной проекцией на здание правительства региона. Он добавил, что на одной сцене выступало более 400 артистов – лучшие коллективы Хабаровского края и известные российские артисты: приглашенный солист Большого театра Дмитрий Скориков, виртуозный пианист Борис Березовский и несравненная группа «ПЕЛАГЕЯ».

На сцену также вышли этнические, хоровые и инструментальные коллективы края, оркестр штаба Восточного военного округа, Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством главного дирижера Антона Шниткина. На сцене выступил солист Большого театра Дмитрий Скориков, солистка Хабаровского краевого академического музыкального театра Рипсиме Сехлеян, Студия барабанщиков «JUST BEAT» Краевого Дворца Дружбы «Русь».

Руководитель проекта Ева Самсонова рассказала, что специалисты из 15 городов России трудились над подготовкой и проведением этого события, более 30 фур оборудования прибыло в Хабаровск для монтажа сцены фестиваля, который длился на протяжении 15 дней.

В завершение фестиваля на здание краевого правительства появилась трехмерная проекция. Специально для II фестиваля «Арсеньев LIVE» было написано и аранжировано оригинальное музыкальное сопровождение, общим хронометражем в 60 минут. Медиахудожниками фестиваля «Арсеньев LIVE» создано 15 тыс. кадров уникальной 3D-графики.