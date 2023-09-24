Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Белый дом объяснил забывчивость Байдена «страстью»
Daily Mail: Белый дом объяснил «страстью» случай, когда Байден дважды за несколько минут рассказал одну и ту же историю
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила «невероятными эмоциями» и «страстью» случай, когда президент США Джо Байден дважды за несколько минут рассказал одну и ту же историю, сообщает британская Daily Mail.
Как отмечает издание, Жан-Пьер спросили на брифинге в Белом доме, не вызывает ли данный случай беспокойство. «Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», – со смехом ответила пресс-секретарь. По ее словам, Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент, передает РИА «Новости».
«Он говорил об этом страстно – и именно поэтому он здесь (на посту президента США), он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», – сказала Жан-Пьер. При этом она заверила, что не обсуждала этот случай с президентом.
Накануне Байден допустил очередную оговорку, заявив, что был избран в Сенат 827 лет назад.