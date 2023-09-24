Белый дом объяснил забывчивость Байдена «страстью»

Daily Mail: Белый дом объяснил «страстью» случай, когда Байден дважды за несколько минут рассказал одну и ту же историю

Tекст: Антон Никитин

Как отмечает издание, Жан-Пьер спросили на брифинге в Белом доме, не вызывает ли данный случай беспокойство. «Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», – со смехом ответила пресс-секретарь. По ее словам, Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент, передает РИА «Новости».

«Он говорил об этом страстно – и именно поэтому он здесь (на посту президента США), он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», – сказала Жан-Пьер. При этом она заверила, что не обсуждала этот случай с президентом.

Накануне Байден допустил очередную оговорку, заявив, что был избран в Сенат 827 лет назад.