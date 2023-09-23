Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Парламент ЛНР единогласно избрал Пасечника главой республики
Спикер парламента ЛНР Мирошниченко зачитал постановление об избрании Пасечника главой Луганской Народной Республики
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики на пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой региона, соответствующее постановление зачитал спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Согласно документу, Народный совет Луганской Народной Республики постановил избрать Пасечника Леонида Ивановича главой ЛНР сроком на пять лет. Как отметил Мирошниченко, постановление вступает в силу со дня его принятия. За Пасечника проголосовали все 49 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, передает ТАСС.
Постановление парламента ЛНР направят президенту России Владимиру Путину. Кроме того, один из депутатов Народного совета ЛНР делегирован в Совет Федерации.
В ходе торжественной церемонии, которая состоялась в колонном зале Дома правительства в Луганске, Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики. Он дал клятву при осуществлении полномочий главы ЛНР верно служить народу Луганской Народной Республики, соблюдать Конституцию России и федеральные законы, Конституцию ЛНР и законы Луганской Народной Республики, уважать и обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента России и постановления правительства, с честью выполнять высокие обязанности главы Луганской Народной Республики.