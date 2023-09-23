Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
В Британии уровень поддержки премьера снизился до минимума
До минимальной отметки снизился уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака, снижение зафиксировано после объявления об ослаблении намеченной климатической политики по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, об этом свидетельствует результат опроса, проведенного британской компанией YouGov.
Лишь 23% опрошенных британцев заявили о том, что положительно относятся к премьер-министру, при этом еще летом их количество составляло 26%. 68% респондентов отрицательно относятся к Сунаку, передает РИА «Новости».
Опрос проводился с 21 по 22 сентября, в нем приняли участие более 2 тыс. взрослых британцев.
Накануне компания Ipsos опубликовала результаты опроса, которые свидетельствовали о том, что 60% британцев не поддерживают проводимую правящей Консервативной партией Британии политику по охране окружающей среды.