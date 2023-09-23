  • ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
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    41 комментарий
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    8 комментариев
    23 сентября 2023, 10:22

    Киев сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в результате взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры.

    По словам Прокудина, пострадала территория элеватора в Бериславском районе, написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины воздушная тревога была объявлена в ночь на субботу.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины.

    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (126)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    22 сентября 2023, 16:32
    Премьер Украины предложил возвести оборонительные укрепления по всей линии фронта

    Премьер Украины Шмыгаль высоко оценил укрепления Российской армии на Запорожском направлении

    Премьер Украины предложил возвести оборонительные укрепления по всей линии фронта
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил оборонительные сооружения ВС России на Запорожском направлении и заявил, что Украине следует строить такие же.

    «Мы видим, как россияне за полгода укрепились на Запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше», – сказал он, передает ТАСС.

    Эффективная полоса фортификаций, по словам украинского премьера, должна быть по всей линии фронта.

    Ранее Шмыгаль заявлял, что власти Украины в этом году выделят в общей сложности 54,6 млрд долларов на военные нужды и сектор безопасности.

    Коментарии (14)
    23 сентября 2023, 03:45
    Лондон подтвердил готовность годами поддерживать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия может поддерживать киевский режим годами в противостоянии с Россией в случае необходимости, заявил британский вице-премьер Оливер Дауден на Генассамблее ООН.

    Британия будет стоять «бок о бок с Украиной», пока конфликт не завершится, если потребуется, поддержка продлится годами, заявил Дауден, передает ТАСС.

    Ранее британское издание The i заявило, что британские дипломаты проводили регулярные контакты с российскими коллегами с начала СВО.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2023, 14:58
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что при отражении ракетной атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.

    Отмечается, что повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    Как сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по его данным, нет.

    Коментарии (62)
    22 сентября 2023, 21:40
    Премьер Польши потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков

    Премьер Польши Моравецкий попросил Зеленского никогда больше не оскорблять поляков

    Премьер Польши потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского больше никогда не оскорблять поляков, сообщило агентство PAP.

    Он напомнил выступление Зеленского в ООН и отметил, что поляки подобного оскорбления не допустят, передает ТАСС.

    «В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы», – приводит агентство слова Моравецкого.

    Ранее в ходе визита в Нью-Йорк на заседание сессии Генассамблеи ООН президент Польши Анджей Дуда отменил встречу со своим украинским коллегой. Напомним, украинский лидер с трибуны на Генассамблее ООН обвинил поддержавшие ограничение поставок украинского зерна страны ЕС и в том числе Польшу, в том, что они этим якобы «помогают России».

    Коментарии (13)
    23 сентября 2023, 06:10
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пленный украинский офицер передал российской стороне информацию о завербованных корректировщиках, наводящих артиллерию на жилые кварталы и города в ДНР, а также раскрыл данные руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении, сообщил источник.

    Украинский офицер сдался добровольно, он передал данные на офицеров 10-го корпуса ВСУ – имена, фамилии, отчества, должности, звания, телефоны и вид деятельности, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также пленный на своем смартфоне показал электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. По его словам, в документах содержатся данные на руководящий офицерский состав 10-го корпуса.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ВСУ в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, они начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (14)
    22 сентября 2023, 15:14
    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию

    Экс-разведчик Риттер: У Киева нет шансов победить Россию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show, в частности, отметил, что генерал-полковник Романчук, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении, «превосходит любого американского генерала», как и остальные русские генералы.

    Они, по словам Риттера, хорошо подготовлены. Также он отметил, что российские Вооруженные силы обладают «великолепным» оружием, а также «отличным руководством и мотивацией», передает РИА «Новости».

    «У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», – подчеркнул бывший американский разведчик. Он отметил, что в ходе своего так называемого контрнаступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны, а за ней, напомнил Риттер, следуют «вторая, третья и четвертая» линии.

    «Они (Киев – прим. ВЗГЛЯД) уже все потеряли. Для Украины все кончено», – заключил эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД писала о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 14:25
    Буданов захотел «вернуть» Украине «славную историю»

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Украине надо «вернуть свою славную историю»

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что якобы только Украина является наследницей Киевской Руси, и призвал вернуть «эту славную историю» нынешнему киевскому режиму.

    Буданов в эфире украинского ТВ заявил, что Россия будто бы занимается «подменой реальности». «Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Это наши пращуры и Москву палили в свое время», – утверждал глава ГУР МО Украины, косвенно упоминая среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в составе войск польского короля Владислава осаждал Москву в 1618 году.

    Еще до начала спецоперации официальный Киев неоднократно обвинял Москву в попытке «украсть историю». В России неоднократно подчеркивали, что у Украины не было государственности до XX века и никаким «древним» государством она не является.

    Искажение истории, к которому прибегает киевский режим, порой доходит до абсурда. Так, МИД Украины в прошлом году утверждал, что якобы еще князь Владимир в десятом веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

    Коментарии (19)
    23 сентября 2023, 01:17
    The i: Лондон тайно контактировал с Москвой после начала СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипломаты из Британии проводили регулярные контакты с российскими коллегами после начала спецоперации на Украине, заявило британское издание The i.

    Контакты проходили на полях крупнейших международных мероприятий в Вене и в Нью-Йорке, стороны не обсуждали возможные условия заключения мира между Россией и Украиной, утверждает The i, передает ТАСС.

    Анонимный высокопоставленный дипломат заявил газете, что Лондон считает крайне важным сохранение возможности диалога, при этом он не пытается «поделить» Украину или заключать мирные соглашения от чужого лица.

    В МИД Британии подтвердили, что секретные встречи действительно проводились, но подчеркнули, что любая информация о том, что стороны могли обсуждать условия мира на Украине, «не соответствует действительности».

    Там указали, что контакты с Россией осуществлялись «только в случаях, когда это было абсолютно необходимо» для обеспечения безопасности Британии.

    Коментарии (2)
    23 сентября 2023, 04:31
    Зеленского назвали истинным президентом США

    Сенатор Табервилл: Складывается впечатление, что Зеленский – президент США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден не осознает, что происходящее на фоне украинского кризиса выглядит так, словно США управляет президент Украины Владимир Зеленский, сказал американский сенатор Томми Табервилл.

    Президент Зеленский – «настоящий президент Соединенных Штатов», он «рулит этим шоу», сказал Табервилл в интервью Fox Buisiness, передает Ura.ru.

    Украинский лидер занимается этим на протяжении полутора лет, продолжил сенатор. Он выразил надежду, что Байден понимает, что американцы задаются вопросом «Кто же главный в нашей стране?».

    Напомним, Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 14:12
    ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили на Времевском направлении атаку украинской армии у Заветного Желания и взяли несколько опорных пунктов противника, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Времевском направлении ВС России пошли в контратаки и продвинулись на несколько сот метров в районе населенного пункта Заветное Желание, отбив атаки на него, при этом ВСУ не смогли ни зайти, ни закрепиться, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что по долине реки Мокрые Ялы российские войска также продвинулись, взяв несколько опорных пунктов противника.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы атаковали с фланга подразделения украинской армии, которые пытались наступать в районе Вербового на Запорожском направлении.

    Коментарии (10)
    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Коментарии (9)
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