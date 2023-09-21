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    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 14:50

    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины

    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    20 сентября 2023, 22:41
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

    Премьер Польши Моравецкий: Варшава больше не поставляет Киеву оружия по причине перевооружения самым современным оружием

    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

    Отвечая в интервью телеканалу Polsat на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, Моравецкий заявил, что Польша уже не передает Украине никакого вооружения. По его словам, Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

    В среду посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на форуме Генассамблеи ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (34)
    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

    Коментарии (26)
    21 сентября 2023, 00:07
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

    Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

    Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.

    В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой». Писатель, журналист, публицист Игорь Мальцев рассказывал про расчеловечивание русских на Западе, а писатель и историк Андрей Полонский разбирал нацистские высказывания Майкла-Сары Эштон-Чирилло, почти дословно перекликающиеся с мнением Геббельса.

    Коментарии (40)
    21 сентября 2023, 08:55
    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года

    Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России новым округом

    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского в ООН о возвращении Украины в «пределы международно признанных границ 1991 года», предложил Киеву осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Рогов в комментарии РИА «Новости» согласился с мнением Зеленского в части необходимости для Украины вернуться к границам 1991 года, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». С учетом нынешних реалий, по словам Рогова, «постукраинское пространство» после его освобождения от нацистов могло бы стать федеральным округом в составе Российской Федерации.

    Пытаясь выдвигать условия прекращения боев, Зеленский, по словам главы движения, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Прозвучавшие в ходе выступления президента Украины пункты звучали уже множество раз, напомнил Рогов.

    «Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты не покупают», – подчеркнул Рогов.

    Напомним, Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Коментарии (26)
    21 сентября 2023, 10:22
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29

    РИА «Новости»: «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам

    Tекст: Ольга Никитина

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» благодаря новшествам, внесенным в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы, поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 км, сообщил информированный источник.

    Источник РИА «Новости» отметил, что внесенные изменения позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Кроме того, по его данным, использовались «отдельные новые конструктивные решения».

    Он сообщил, что украинский МиГ-29 удалось поразить прямым попаданием «Ланцета» в кабину, при этом запуск аппарата осуществлялся в тылу российских оборонительных позиций.

    Российский разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет», как отметил источник, «стал по-настоящему «фронтовой длинной рукой».

    Американские СМИ писали ранее, что удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета».

    Коментарии (19)
    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

    Коментарии (12)
    20 сентября 2023, 20:40
    Украинский министр не смог сдать экзамен по госязыку

    Глава Минобразования Украины Лисовой не сдал экзамен по государственному языку

    Украинский министр не смог сдать экзамен по госязыку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр образования Оксен Лисовой не смог сдать экзамен на знание украинского языка, из-за этого в стране начался скандал, сообщают местные СМИ.

    Лисовой нарушил седьмую статью закона «О кабинете министров», обязывающую кандидатов на должность сдать экзамен на знание госязыка, сообщили источники, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Глава Минобра не прошел тест за шесть месяцев, что он находится в должности, утверждают собеседники. Глава ведомства «наплевал» на законы страны, это ставит под сомнение легитимность его назначения на эту должность, указывает пресса.

    В марте же СМИ писали, что Лисовой якобы написал кандидатскую диссертацию в 2012 году с помощью плагиата. В мае министр отказался от степени кандидата наук по философии. Он был назначен на должность 21 марта после отставки Сергея Шкарлета.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 03:59
    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

    Французский политик Филиппо призвал остановить президента Украины Зеленского после обвинения в адрес Польши

    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо остановить президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Польшу в поддержке России, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил «с полуслова» эту страну в поддержке России, передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, «зная Польшу», высказанное Зеленским обвинение «бредовое». Французский политик заявил, что Польша приняла много украинских беженцев и дала Зеленскому «больше всего».

    По мнению Филиппо, это еще раз доказывает безумный и до крайности своенравный характер Зеленского. Французский политик выразил уверенность, что Зеленский «никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить».

    Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил о полном прекращении поставок оружия Украине. В среду посла Украины вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 12:07
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не поддерживает предложение украинского президента Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, заявила на канале ARD глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    По ее словам, украинским партнерам на переговорах об этом постоянно говорилось, передает ТАСС.

    Бербок также отметила, что для дискуссии в Германии важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, поддерживается.

    Ранее Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 01:56
    В США сравнили «мясные штурмы» на Украине со Второй мировой

    NYT: Украина во время наступления столкнулась с обороной, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны

    Tекст: Антон Никитин

    Украина во время наступления, отметившегося «мясными» штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская New York Times.

    Как отмечается в публикации, начав наступление, Украина, даже получая современные западные танки и технику, столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, при этом ход «контрнаступления» остается неясным, передает РИА «Новости».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года. Ранее Зеленский признал сложности с «контрнаступлением» ВСУ. На Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 02:39
    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников

    Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никтин

    Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.

    Коментарии (4)
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    Польша отказалась тонуть с Украиной

    Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине, отменяет выплаты пособий украинским беженцам. Ранее Польша запретила поставки зерна с Украины, а не ставший встречаться в ООН с Зеленским президент страны Анджей Дуда уже сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. В чем причина столь кардинального охлаждения отношений между Варшавой и Киевом? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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