VK Education и Профилум: Более 53% молодежи планируют развиваться в IT

По данным проведенного исследования VK Education и Профилум, 57% опрошенных назвали разработку продуктов, сервисов, приложений и сайтов наиболее интересным направлением для развития. Больше всего из опрошенных (52%) интересуются программированием, ИИ и машинное обучение интересует 37% респондентов, анализ данных – 32% и тестирование (20%).

При этом 56% считают IT-отрасль перспективной и быстроразвивающейся, 44% упомянули, что видят в ней множество возможностей для раскрытия своего потенциала и достижения успеха. Для 31% молодежи важен высокий спрос на IT-специалистов на рынке труда.

Треть опрошенной молодежи считает, что для старта работы в IT необходимо высшее образование по специальности, тогда как четверть респондентов (25%) полагают, что можно начать с профильных курсов.

Важными навыками для карьеры в IT и digital-сфере 60% всех респондентов назвали умение программировать.

В начале карьерного пути многие респонденты проходят стажировки или задумываются о них, 35% участников опроса отметили, что уже имеют опыт прохождения стажировок. В числе их главных преимуществ они назвали получение релевантных навыков (77%), перспективы дальнейшего трудоустройства (63%) и возможность перенять опыт экспертов (62%). При этом 9 из 10 человек уверены, что стажировки нужно проходить еще во время учебы.

Помимо стажировок, молодая аудитория уделяет внимание саморазвитию. Так, 54% смотрят тематические блоги, слушают подкасты или читают информацию в соцсетях, 46% проходят курсы или смотрят лекции онлайн, 44% общаются с людьми, которые уже работают и являются экспертами в своих областях.

Большинство респондентов (73%) видит наибольшие перспективы карьерного роста в крупных и средних компаниях, 59% упомянули гибкий график.

«Самыми востребованными школьники и студенты считают IT и digital-профессии – это устойчивый тренд, на втором месте – творческие и креативные направления. Для успешной карьеры в IT необязательно уметь программировать, ребята с гуманитарным и креативным бэкграундом также могут реализоваться в IT. Мы со своей стороны помогаем студентам бесплатно получать полезные навыки и востребованные специальности на проектах VK Education», – заявила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

По словам директора по разработке и исследованиям в Профилум Виталия Алтухова, молодым людям следует глубже изучить многообразие профессий и задач в IT, и найти для себя те варианты, где они смогут реализовать свой потенциал и решать действительно интересные задачи. Он считает, что отличным способом найти подходящее направление станут стажировки, так как они дают возможность попробовать себя в профессии и перенять опыт экспертов.

«Сервисы Профилум помогают познакомиться с рынком труда, в том числе в сфере IT, и получить необходимые знания и опыт для старта в цифровых профессиях», – заявил Виталий Алтухов.

В опросе приняли участие 1 130 респондентов: школьники средних и старших классов, выпускники школ и колледжей, студенты, выпускники вузов и начинающие специалисты.