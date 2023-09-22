Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
При пожаре в цехе по ремонту двигателей в Калуге пострадали три человека
В цехе по ремонту двигателей в Калуге произошел пожар, три человека пострадали, сообщили в областном управлении МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел на заводе «Дизель профремонт сервис» в двухэтажном металлическом строении 80х40м. У двух пострадавших термические ожоги рук и ног первой, второй степени, травмировано до 20 % тела, у еще одного – ожоги первой, второй и третьей степени, обгорело 30% тела, передает ТАСС.
По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения технологического регламента процесса производства, повреждена внутренняя отделка цеха.
Ранее произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров в двухэтажном офисном здании в подмосковном Щелкове.