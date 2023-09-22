Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Кремль: В графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом
Песков: В графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, точной даты разговора в графике главы государства нет, однако между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы, поэтому при необходимости такой проблемы не возникнет, передает ТАСС.
Ранее в Анкаре выразили надежду на скорый разговор Путина и Эрдогана.
До этого Эрдоган заявлял о намерении продолжить «телефонную дипломатию» с Путиным. Турецкий лидер говорил также, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки.