Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?2 комментария
Песков: Россия и Белоруссия начеку из-за возможных угроз от Польши
Песков: Москва и Минск начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши
Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Говоря о вооружении Польши представитель Кремля отметил, что соседство с этой страной «не самое комфортное для наших белорусских товарищей».
«Но и наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши», – приводит его слова ТАСС.
Россия и Белоруссия, сообщил Песков, продолжают разрабатывать концепцию безопасности двух стран. Этот документ, напомнил он, ранее анонсировал президент России Владимир Путин. В концепции, как ожидается, будут отражены основополагающие задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне растущей напряженности на внешних границах, а также в условиях информационной и санкционной войн.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте.