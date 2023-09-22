Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?2 комментария
Посла Болгарии решили вызвать в МИД в связи с высылкой священников
Посла Болгарии решили вызвать в МИД России в связи с высылкой священников
Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина вызовут в МИД в связи с высылкой священников Русской православной церкви (РПЦ), сообщила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова в эфире канала «Россия-24».
По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве с послом состоится «определенный разговор», передает ТАСС.
При этом Россия не будет предпринимать зеркальные меры против Болгарской православной церкви, поскольку российская сторона «не варвары».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва возмущена и шокирована фактом высылки священников из Болгарии, этот поступок свидетельствует о нацеленности Софии на разрыв отношений православных церквей двух стран.