  • В Ереване прошли массовые задержания протестующих
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    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Россия ввела бессрочное ограничение на экспорт топлива за рубеж
    По факту гибели шести российских миротворцев в Карабахе завели дело
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    В Ереване прошли массовые задержания протестующих
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    «Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    26 комментариев
    22 сентября 2023, 11:24

    «Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт

    «Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт в портах Приморска и Новороссийска

    Tекст: Ольга Никитина

    «Транснефть» в соответствии с постановлением российского правительства приостановила с пятницы погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

    Демин уточнил, что остановлена погрузка графиковых позиций под дизельное топливо «евро 5» в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы «Север» и «Юг»), передает ТАСС.

    Напомним, накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России с целью стабилизации внутреннего рынка вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизеля. При этом из ограничительных мер есть ряд исключений. В Минэнерго отметили, что такая мера является бессрочной.

    21 сентября 2023, 18:59
    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе

    Пашинян заявил о неудачах российских миротворцев в Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал Пашинян, выступая с обращением к согражданам.

    Он добавил, что не следует закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

    Во вторник ВС Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате, по информации омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Пашиняна своими же руками ограничило потенциал российского миротворческого контингента. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркивал, что армянские власти сами признали Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому наши военные не имеют права там действовать. При этом жители Карабаха доверяют россиянам и обращаются к ним за помощью.

    Коментарии (64)
    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 00:44
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.

    Греф рассказал президенту, что работа по открытию таких школ ведется с 16 регионами, также есть 28 заявок от регионов на открытие, сообщает ТАСС.

    При этом Греф подчеркнул, что проект «очень бюджетный», а все оборудование «производится Сбером». Мониторы Philips на столах в учебном заведении – это остатки со складов, сервера же и новые мониторы собственные, что позволило сильно уменьшить смету.

    После презентации глава Сбербанка обратился к Путину, но замялся. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», – сказал он. Греф оговорился, что согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

    «Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», – через некоторый момент попросил он.

    «Хорошо. Сколько?» – спросил Путин.

    Глава Новгородской области Андрей Никитин включился в диалог, он отметил, что из местного бюджета на проект потратили 300 млн рублей, еще столько же вложил Сбер.

    «На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа – это несколько сот миллионов как правило», – сказал глава банка.

    «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», – добавил Греф.

    «Хорошо, вытащил прямо клещами», – улыбнулся Путин.

    Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

    «Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

    Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

    «Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

    Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

    Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.

    Коментарии (39)
    21 сентября 2023, 18:03
    Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США

    Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США из-за нехватки времени

    Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.

    Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом из-за нехватки времени и напряженного графика законодателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News. Маккарти напомнил, что Зеленский уже ранее выступал перед Конгрессом.

    Украинский лидер обращался к Конгрессу США в декабре прошлого года, когда спикером палаты была член Демократической партии Нэнси Пелоси. Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.

    Коментарии (31)
    21 сентября 2023, 15:14
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры обратили внимание на следы монтажа трансляции с Генеральной ассамблеи ООН, которую показали в эфире украинского телевидения. В попытке изобразить, что выступление Владимира Зеленского слушает полный зал, украинские СМИ допустили оплошность, создав президенту Украины «двойника».

    Во время трансляции, которую вел украинский телеканал и на фрагмент которой обратили внимание блогеры, появляется момент, когда выступление Зеленского слушает, сидя в зале, второй Зеленский. Вероятно, телевизионщики подмонтировали картинку с полным залом во время выступления другого оратора.

    Как в этой связи отмечает украинское издание Klymenko.Time, «телемарафон «впечатляет». По всей видимости, была поставлена задача показать заполненный зал во время речи Зеленского, добавляет издание.

    Блогер Zergulio в свою очередь пишет, что украинские телеканалы «картинку неполживо смонтировали, показав битком набитый зал». «Другой украинской пропаганды у меня для вас нет (с)», – добавил он.

    «[Зеленский] переиграл сам себя. Пропаганда, она такая штука», – написал российский телеведущий Юрий Пронько.

    Напомним, на заседании СБ ООН Зеленский вновь представил свою «формулу мира», предложив среди прочего вернуть Украину «в пределы международно признанных границ 1991 года». В России Украине посоветовали осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 13:43
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    @ AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

    Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

    Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.

    Коментарии (40)
    21 сентября 2023, 22:19
    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение по ограничению экспорта российского топлива за рубеж вводится бессрочно, заявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.

    Мера введена бессрочно, руководство страны рассчитывает, что рынок «почувствует эффект» достаточно быстро, в дальнейшем это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов введенных мер, сказал замминистра.

    Ролик с его выступлением опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Само решение принято, чтобы приостановить серый экспорт и наполнить внутренний рынок топливом.

    На ваш взгляд
    Насколько заметно для вас выросли цены на топливо для автомобиля?






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    Аграрии в период посевной и в период уборки урожая, по словам замминистра, являются одними из крупнейших потребителей дизтоплива, эта мера позволит полностью удовлетворить потребности агропрома.

    Ограничение на экспорт топлива должно снизить цены на этот товар в стране «очень быстро», поскольку большие объемы закупались недобросовестными участниками рынка, но сейчас у них такой возможности нет.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько решение правительства об ограничении экспорта топлива повлияет на внутренний рынок России.

    Коментарии (39)
    21 сентября 2023, 18:47
    Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах России

    Эксперт Шеслер: Сотрудники СБУ понимают, что Украина не вернет контроль над утерянными территориями

    Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Сотрудники СБУ пытаются избавиться от жилья в новых регионах России, так как понимают, что Украина не вернется к границам 1991 года. По примеру Крыма, Москве необходимо ввести меры по аресту недвижимости, чтобы облегчить жизнь жителям этих территорий, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Лариса Шеслер. Ранее сотрудники СБУ начали массово продавать свои квартиры в ЛНР.

    «Как бы Украина не заявляла, что она хочет вернуться к границам 1991 года, этого не будет. Военные эксперты, в том числе и западные, заявляют, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны взять под контроль новые российские регионы. Это прекрасно понимают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), поэтому продают свои квартиры в ЛНР», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Следует ожидать, что сотрудники СБУ будут продавать свою недвижимость не только в ЛНР, но и в других новых регионах России. Кроме того, этот процесс будет наблюдаться даже в тех местах, которые ВСУ пока еще контролируют. Так как многие понимают, что в конце концов вся эта территория вернется в Россию», – прогнозирует Шеслер.

    «Однако сотрудники СБУ могут не только продавать свои квартиры, но попробовать переписать ее на родственников. Сейчас недвижимость в новых регионах достаточно дешевая. А вот после окончания спецоперации цена на жилье возрастет и вот тогда уже они попробуют избавиться от квартиры», – подчеркнула собеседница.

    «В новых регионах необходимо применять аналогичные Крыму меры по аресту недвижимости украинских собственников и выставлять ее на торги. Это позволит облегчить жизнь покупателям жилья. Только делать это надо более оперативно, а не тянуть несколько лет, как это было на полуострове», – резюмировала Шеслер.

    На этой неделе появилась информация, что сотрудники СБУ, жившие в ЛНР до 2014 года, стали массово пытаться продать свои квартиры в Луганске и других городах республики через недобросовестных местных риелторов и нотариусов. Сотрудники украинских спецслужб понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются избавиться от жилья.

    По данным РИА «Новости», ситуацией пользуются мошенники, которые продают такие квартиры по поддельным документам. От этих схем страдают обычные граждане, которые могут остаться без квартир и денег.

    Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других недружественных России иностранцев и государств. Всего в перечне около 500 объектов – предприятия, банки и недвижимость, относящаяся к туристической и спортивной инфраструктуре.

    Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что национализированные активы на полуострове украинских олигархов и чиновников оцениваются в миллиарды рублей.

    Коментарии (7)
    21 сентября 2023, 15:29
    Украина отвергла французские истребители Mirage

    Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что Киеву не нужны устаревшие французские самолеты Mirage

    Украина отвергла французские истребители Mirage
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киеву не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, Киеву «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000», ввиду того, что российская ПВО уничтожит его так же, как американские A-10, передает ТАСС.

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он.

    Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель. «Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты», – сказал он.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Коментарии (27)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 19:56
    Возбуждено уголовное дело о гибели шести миротворцев РФ в двух инцидентах в Карабахе
    Возбуждено уголовное дело о гибели шести миротворцев РФ в двух инцидентах в Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.

    По двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в результате которых погибли российские миротворцы, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Азербайджана в своем Telegram-канале.

    По данным ведомства, 20 сентября группа военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в антитеррористических мероприятиях в селе Джанятаг, обстреляла автомобиль с военнослужащими Миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), «ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям». В результате погибли пятеро военнослужащих.

    Второй инцидент произошел в тот же день в том же селе. «Неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль КамАЗ, принадлежащий РМК», – сообщает прокуратура. В результате один миротворец погиб, еще один получил ранения.

    Ранее сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.

    Коментарии (35)
    21 сентября 2023, 13:42
    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца

    Германский политолог Рар: Мир не видит Германию в высшей лиге

    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН оказалось провальным. Его призывы включить Германию в Совбез ООН практически никто не услышал, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Совете Федерации указали, что произошедшее с Шольцем на ГА ООН показывает, что поезд истории проехал «остановку «Берлин».

    «Шольцу, естественно, не понравилось, что ему пришлось выступать перед пустым залом. Дело в том, что выступление было назначено на 21:00 час, когда уставшие от множества выступлений делегации ушли на вечерние ланчи. Стоит отметить, что многие выступления на ГА ООН проходят перед пустым залом, за исключением, пожалуй, президента США. В Нью-Йорке важнее не речи в зале, а переговоры в кулуарах», – описал ситуацию германский политолог Александр Рар.

    «Реакции в Германии на произошедшее не будет, но неприятный привкус после этого, конечно, останется. Шольц в своей речи ратовал за постоянное членство Германии в Совбез ООН. Немцы уверены, что достойны этого места. С этой точки зрения Берлину особенно обидно было осознавать, что этот посыл остается почти не услышанным. Немцы видят, хотя им это трудно признать, что их страну не рассматривают как члена высшей лиги», – подчеркнул он.

    «Кроме того, далеко не все присутствующие на ГА ООН представители стран в восторге от присущего немецким политикам надменного, поучительного тона в разговорах с другими государственными лидерами. Это тоже стало одной из причин провального выступления Шольца» – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появилось фото того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН перед почти пустым залом. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал сенатор.

    При этом, стоит отметить, что также на ГА ООН генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД РФ Лаврова. При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (30)
    21 сентября 2023, 21:17
    Эрдоган назвал Россию «не обычной страной»

    Эрдоган назвал ошибкой негативное отношение к России

    Эрдоган назвал Россию «не обычной страной»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неправильным негативное отношение к России и ее лидеру со стороны ряда стран Запада.

    Эрдоган заявил, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Anadolu Ajansi.

    «И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем», – сказал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что Россия занимает лидирующие места по площади и положению в мире.

    В начале сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Коментарии (18)
    21 сентября 2023, 14:50
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

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