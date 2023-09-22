Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?0 комментариев
«Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт
«Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт в портах Приморска и Новороссийска
«Транснефть» в соответствии с постановлением российского правительства приостановила с пятницы погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.
Демин уточнил, что остановлена погрузка графиковых позиций под дизельное топливо «евро 5» в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы «Север» и «Юг»), передает ТАСС.
Напомним, накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России с целью стабилизации внутреннего рынка вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизеля. При этом из ограничительных мер есть ряд исключений. В Минэнерго отметили, что такая мера является бессрочной.