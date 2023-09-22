  • Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    5 комментариев
    22 сентября 2023, 09:53

    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске

    Врио главы ДНР Пушилин: Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей»

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей», пока непосредственно Артемовск ВСУ хаотично обстреливают, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что обстановка в Артемовске все еще «горячая», ведутся хаотичные обстрелы со стороны ВСУ.

    Касательно Краснолиманского направления Пушилин отметил, что ВСУ предпринимали разведку боем по направлению к населенным пунктам Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество.

    Однако ВС России поразили украинских военных огнем артиллерии, тем самым частично отбросив их на исходные рубежи, в том числе с использованием армейской авиации.

    Ранее российский разведчик сообщил, что украинские войска не смогут подойти незаметно к Артемовску из-за рельефа местности, вероятность прямого наступления ВСУ на город достаточно мала.

    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

    Коментарии (31)
    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (18)
    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

    Коментарии (12)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (21)
    21 сентября 2023, 14:50
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    Коментарии (21)
    20 сентября 2023, 06:59
    Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

    Источник: Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу

    Tекст: Антон Никтин

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По словам осведомленного источника, группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, передает РИА «Новости».

    Он передал видео, на котором двое военнослужащих ВСУ сдаются в плен российским бойцам, выходя с поднятыми руками.

    На вопрос о том, почему сдались, один из украинских военных сказал, что устал воевать. Когда российские военнослужащие спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: «Отделение» (от шести до 12 человек). По словам источника, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

    В минувшее воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные на левобережье взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ.

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    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 01:56
    В США сравнили «мясные штурмы» на Украине со Второй мировой

    NYT: Украина во время наступления столкнулась с обороной, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны

    Tекст: Антон Никитин

    Украина во время наступления, отметившегося «мясными» штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская New York Times.

    Как отмечается в публикации, начав наступление, Украина, даже получая современные западные танки и технику, столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, при этом ход «контрнаступления» остается неясным, передает РИА «Новости».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года. Ранее Зеленский признал сложности с «контрнаступлением» ВСУ. На Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 02:39
    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников

    Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никтин

    Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.

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