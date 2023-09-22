Спасатели подняли со дна моря в Ливии тела 80 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Российские и турецкие спасатели провели сложнейшую операцию по эвакуации тел погибших, в ней участвовали несколько групп одновременно, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одна группа осматривала центральный район города Дерн, вторая – работала в прибрежной зоне и акватории, она занималась поиском утонувших автомобилей. Две другие группы ушли за 25 километров от города, где нашли участок с большим числом погибших.

За день спасатели подняли со дна моря и эвакуировали около 80 тел, с начала работ извлечено более 110 тел погибших, указали в МЧС России.

Согласно данным местного отделения Красного Полумесяца, в Ливии в результате наводнений погибло более 11 тыс. человек, пропавшими без вести числятся порядка 20 тыс. человек.

Напомним, спасатели МЧС России приступили к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в Дерне в конце прошлой недели.