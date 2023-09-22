Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители спецслужб Украины написали собеседнику РИА «Новости» в мессенджере WhatsApp, один из них представился от имени его друга.

Вербовщик пояснил, что готов помочь «в определенных вопросах», в ходе диалога офицер понял, что его хотят подтолкнуть на военное преступление. Об этом было доложено вышестоящему командованию, оно уже доложило российским спецслужбам.

Дальше переписка проходила под контролем спецслужб России. Украинские спецслужбы предлагали за деньги предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных и наблюдательных пунктов.

За предоставление координат техники соседних подразделений вербовщики предлагали одну сумму, но при подтверждении уничтожения этой техники они предлагали доплату. Подразделение, где служит сам офицер, обещали не обстреливать.

Также собеседнику предложили выезд в другие страны «под защиту международных наблюдателей» вместе с семьей.

В дальнейшей переписке вербовщик представился как представитель ООН, который занимается военнопленными и проводит их переброску из России в другие страны. Он также заявил, что является российским гражданином.

Контакт с вербовщиками уже прекращен, они пытались оказать психологическое давление, переходя на угрозы или на дружеские просьбы.