Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей на школы Грефом

Tекст: Алексей Дегтярев

Греф заявил, что проект Сбербанка «Школа 21» нуждается в субсидировании на 1 млрд рублей ежегодно, передает РИА «Новости».

«Хорошо. Вытащил прямо клещами», – засмеялся президент в ответ.

Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

«Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

«Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.