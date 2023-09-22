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    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    18 комментариев
    22 сентября 2023, 00:44

    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей на школы Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.

    Греф заявил, что проект Сбербанка «Школа 21» нуждается в субсидировании на 1 млрд рублей ежегодно, передает РИА «Новости».

    «Хорошо. Вытащил прямо клещами», – засмеялся президент в ответ.

    Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

    «Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

    Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

    «Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

    Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

    Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (57)
    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    20 сентября 2023, 12:55
    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина

    Представитель Кремля Песков: В отличие от Байдена Путин никогда не опускается до оскорблений

    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства не станет отвечать на резкие слова американского президента, который назвал Путина «диктатором», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что российский президент никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег.

    Также представитель Кремля заверил, что у Путина, разумеется, есть личное мнение о такой стилистике высказываний и заявлений, однако сам этого делать не станет.

    Накануне Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (8)
    19 сентября 2023, 20:56
    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.

    «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.

    Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.

    Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.

    Коментарии (15)
    20 сентября 2023, 15:44
    В Кремле посоветовали Байдену стремиться к уровню поддержки Путина
    В Кремле посоветовали Байдену стремиться к уровню поддержки Путина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту США Джо Байдену стоит стремиться к такому же уровню поддержки граждан, как у президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Байден ни разу за всю карьеру политика не набрал такого уровня поддержки, как Путин. «Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более, его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы», – сказал Песков, комментируя слова Байдена, назвавшего Путина диктатором, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что перед выборами в США «зачищают площадку» от неугодных конкурентов. «Но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься», – отметил Песков.

    Ранее Байден заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону.

    Коментарии (3)
    19 сентября 2023, 20:32
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое, если сравнивать с 2022 годом.

    «Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – передает ТАСС слова главы государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

    Также Путин отметил, что оборонный комплекс России наращивает производство для обеспечения СВО. «Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – сказал президент.

    Ранее глава страны прибыл в Ижевск, где во вторник проходит заседание Военно-промышленной комиссии России.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 09:16
    Раскрыта стоимость проекта предложенных Путиным магистралей

    «Коммерсант»: Строительство предложенных Путиным магистралей обойдется в 11 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Строительство в России четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ) может стоить порядка 10,8 трлн рублей, следует из перечня предложенных российским лидером Владимиром Путиным проектов.

    Уточняется, что помимо озвученной оценки инвестиций в строительство ВСМ Москва – Петербург стоимостью 1,7 трлн рублей, планируется затратить из федерального бюджета сумму 3,2 трлн рублей для строительства ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер, которая существенно сократит скорость движения между точками втрое – до семи часов 50 минут, передает «Коммерсант».

    Также обозначена сумма 4 трлн рублей для строительства автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, ее строительство поможет сократить путь между конечными точками в 3,6 раза – до шести часов 36 минут.

    Кроме того, строительство ВСМ Москва – Смоленск – Минск, которое оценивается в 1,9 трлн рублей, может сократить время в пути в 2,3 раза – до трех часов четырех минут.

    Уточняется, что общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тыс. километров.

    Напомним, Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

    А завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.

    Коментарии (5)
    20 сентября 2023, 20:32
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

    Они коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 15:40
    Путин подписал указ о дополнительной выплате блокадникам

    Путин подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам по 50 тыс. рублей в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие постоянно в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии, передает ТАСС.

    Произвести выплату планируется в декабре 2023 года – январе 2024-го.

    Коментарии (0)
    20 сентября 2023, 14:22
    Путин выразил надежду на перевод ситуации в Нагорном Карабахе в мирное русло
    Путин выразил надежду на перевод ситуации в Нагорном Карабахе в мирное русло
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликтную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, возможно, удастся перевести в мирное русло, заявил в беседе с главой МИД Китая Ван И российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, в основном пункте базирования российских миротворцев свыше двух тысяч гражданских лиц, половина из которых – дети, в данный момент Москва в тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями Еревана, Степанакерта и Баку, передает ТАСС.

    «Надеюсь, мы сможем добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло», – подчеркнул Путин.

    Напомним, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (6)
    19 сентября 2023, 18:57
    Путин в День оружейника прибыл в Ижевск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Ижевск, где у него запланировано несколько мероприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

    В частности, глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает РИА «Новости».

    На заседании Путин намерен поздравить всех, кто имеет отношение к ОПК, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обсуждение вопросов военной промышленности пройдет в закрытом режиме.

    Всего в Удмуртии работает 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. День оружейника отмечается ежегодно 19 сентября – это профессиональный праздник работников ОПК.

    Коментарии (0)
    20 сентября 2023, 10:17
    Путин заверил Гаглоева в поддержке Россией Южной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше оказывать содействие властям и народу страны в обеспечении национальной безопасности и решении задач социально-экономического развития.

    Глава государства отметил, что Россия придает большое значение развитию дружественных отношений с Южной Осетией, а также взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

     Путин пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а народу республики – счастья и благополучия.

    26 августа Путин поздравил Гаглоева с 15-й годовщиной международного признания независимости республики.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2023, 20:40
    Путин назвал стратегической задачей ОПК обеспечение нужд СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что своевременное и полное обеспечение войск, задействованных в СВО, является стратегической задачей российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

    «Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи – своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, рабочая группа ВПК и координационный совет при правительстве контролируют выполнение графика поставок и решают проблемные вопросы.

    «Должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали тогда со многими из присутствующих здесь коллег вопросы, которые считали наиболее актуальными, и еще раз хочу повторить эту фразу – результаты есть», – отметил Путин.

    Ранее президент заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое.

    Коментарии (0)
    20 сентября 2023, 17:40
    Путин: Попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание попечительского совета Мариинского театра.

    «Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя… Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также добавил, что на Западе «русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, и литературу, живопись, наши достижения в этой сфере».

    В июне глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось, несмотря на многочисленные попытки, тогда она отмечала, что речь идет не только о бессмертных классиках, но и о современных деятелях искусства.


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