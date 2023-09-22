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Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей на школы Грефом
Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.
Греф заявил, что проект Сбербанка «Школа 21» нуждается в субсидировании на 1 млрд рублей ежегодно, передает РИА «Новости».
«Хорошо. Вытащил прямо клещами», – засмеялся президент в ответ.
Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».
«Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.
Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».
«Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.
Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.
Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.