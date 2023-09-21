Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.0 комментариев
Зеленский на переговорах в Вашингтоне решил просить новые системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем на предстоящих переговорах в Вашингтоне будет передача украинской армии новых систем противовоздушной обороны (ПВО).
По его словам, в четверг предстоят важные переговоры в Вашингтоне, на которых ПВО для Украины среди топовых вопросов, передает ТАСС.
Зеленский также признал, что в ночь на четверг по инфраструктуре Украины был нанесен «очередной массированный удар».
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден проведет в Белом доме переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.