Зеленский на переговорах в Вашингтоне решил просить новые системы ПВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в четверг предстоят важные переговоры в Вашингтоне, на которых ПВО для Украины среди топовых вопросов, передает ТАСС.

Зеленский также признал, что в ночь на четверг по инфраструктуре Украины был нанесен «очередной массированный удар».

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден проведет в Белом доме переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.