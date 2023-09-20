Экспортные пошлины предложили временно увязать с курсом рубля к доллару

«Известия»: Обсуждается увязка экспортных пошлин со снизившимся курсом рубля к доллару

Tекст: Антон Никитин

Мера предлагается на фоне роста прибылей поставщиков из-за снижения курса рубля к доллару. По словам источников издания, ставка экспортной пошлины может составить от 4% до 7%, в зависимости от курса российской валюты, а при 80 рублях за доллар пошлина обнулится. Предлагаемая гибкая шкала позволит экспортерам продолжать работать со сверх прибылью при текущем курсе, сообщили «Известия».

При этом из-под действия пошлин предлагается вывести некоторые чувствительные для граждан позиции. Это могут быть в том числе товары с высокой импортной составляющей – чай, кофе, фармацевтическая продукция. А также товары «высоких переделов» – например, продукция микроэлектроники или станкостроения, а также готовая продукция металлургии. Основная задача нововведения – защитить внутренний рынок и сдержать рост цен в стране.

В настоящее время экспортные пошлины действуют на поставки зерна, леса, лома черных металлов, нефти (для непроизводителей). Они фиксированные, не привязаны к курсу рубля. При этом теперь обсуждают введение пошлин на широкий круг товаров, которые сейчас экспортируются без этого сбора, пояснил источник. Например, драгоценные камни и драгметаллы, а также рыбопродукты.

Заведующий Лабораторией исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Александр Кнобель полагает, что планируемые пошлины вполне могут сыграть корректирующую роль для сальдо торгового баланса. А аккуратное регулирование экспорта может стать фактором укрепления нацвалюты.

В прошлую пятницу появилась информация, что в правительстве рассматривают возможность запрета экспорта топлива на определенный срок и повышения экспортной пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен. В конце августа правительство внесло изменения в методику расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть.