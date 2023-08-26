Кабмин внес изменения в методику расчета таможенных пошлин на нефть

Правительство постановило внести изменения в методику расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть

Tекст: Антон Никитин

Постановление касается индикативного значения, при превышении которого размер дисконта Urals к Brent (North Sea Dated) может быть ограничен. Раньше на период с 15 мая по 14 июня 2023 года он составлял 204,4 доллара за тонну (около 28 долларов за баррель), а на все последующие периоды – 182,5 доллара за тонну (около 25 долларов за баррель), передает ТАСС.

Теперь это значение на период с 15 мая по 14 июня 2023 года установлено в размере 204,4 доллара за тонну, с 15 июня по 14 августа – 182,5 доллара за тонну, на все последующие периоды – 146 долларов за тонну (примерно 20 долларов за баррель).

Обновленная методика будет применяться при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 года.

Ранее в Госдуме одобрили ограничение дисконта на нефть Urals к цене Brent.