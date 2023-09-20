По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.35 комментариев
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе
Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.
Также отмечается, что «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта».
В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.
Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.