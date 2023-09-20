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ВЦИОМ: Курс «Основы российской государственности» сочли нужным 68% россиян
Порядка 68% россиян считают нужным курс «Основы российской государственности», а 72% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили новый учебный курс, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, порядка 68% россиян считают нужным курс «Основы российской государственности».
Так, польза от введения учебного предмета видится им в первую очередь в получении дополнительных знаний о своей стране и ее истории (32% и 24% соответственно среди назвавших курс нужным).
Каждый шестой в этой группе полагает, что новый предмет будет способствовать патриотическому воспитанию учащихся (17%). Еще 10% посетовали на слабую подготовку в образовательных учреждениях («плохое образование», «молодежь ничего не знает»).
Реже опрошенные говорят о пользе курса для общества («будет более образованный народ» – 6%), расширении кругозора (5%), а также его важности, нужности и пользе (4%). Таким образом, несмотря на то, что на новую дисциплину в том числе возлагаются идеологические и воспитательные функции, для россиян она прежде всего представляется источником новых знаний для студентов.
Более половины наших сограждан смогли предложить темы, которые, по их мнению, важно затронуть в рамках новой дисциплины (57%). Основной запрос россиян к авторам-составителям курса – история страны (25%, среди молодежи 18-24 лет – только 8%), в частности советской эпохи – 2%.
Далее с заметным отрывом следует не менее обширная тема – патриотизм (5%), к которой можно также отнести всевозможные поводы для гордости за страну – победы в войнах (3%) и герои Великой Отечественной войны (3%), выдающиеся исторические личности (2%), достижения России в широком смысле слова (2%), культура и искусство (2%).
Кроме того, опрос показал, что семь из десяти россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили курс «Основы российской государственности» (72%). Чаще такое желание декларируют женщины (75% vs. 68% мужчин), представители старшего поколения 60+ лет (85%), жители сел (82%), активные телезрители и приверженцы смешанной модели медиапотребления (ТВ и интернет) – 86% и 82% соответственно.