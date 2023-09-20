Нацбанк Грузии отказался автоматически выполнять санкции США против бывшего генпрокурора страны

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

На брифинге в среду исполняющая обязанность президента НБГ Натиа Турнава заявила, что «финансовой системе страны ничего не угрожает, она устойчива» и «полностью следует финансовым санкциям США, ЕС, Великобритании», введенным после начала СВО против России.

Однако, по ее словам, так как речь идет о первом санкционированном гражданине Грузии, введение автоматически санкций «не соответствует конституции Грузии, а также принципу презумпции невиновности».

Натиа Турнава пояснила, что гражданин Грузии может попасть под финансовые санкции только после решения грузинской судебной системы.

Комментируя вопрос реакции международных партнеров на это решение, глава Нацбанка сказала, что «руководствуется конституцией Грузии», а также сообщила, что в ближайшие дни детально проинформирует о мотивах своей позиции международных партнеров.

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что изучает мотивы санкционирования США бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, якобы связанного с ФСБ России.

Парцхаладзе занимал пост генпрокурора Грузии в 2013 году в течение 47 дней, после чего подал в отставку и занялся бизнесом.

Оппозиционеры и оппозиционные СМИ Грузии утверждают, что он по-прежнему является влиятельным лицом в политических кругах страны, однако председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что тот «уже десять лет не имеет никаких связей с властями».

Ранее в Госдепартаменте США прокомментировали санкции, введенные против более чем 150 лиц и структур в связи с российским вторжением в Украину, в их числе Парцхаладзе и Александр Онищенко как «офицер российских спецслужб».

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена сказано по этому поводу, что речь идет об «одном офицере российской разведки» и «одном грузино-российском олигархе, которых ФСБ использовала для влияния на грузинское общество и политику в интересах России». По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), Парцхаладзе сейчас находится в Грузии, а в России на него или с его долевым участием зарегистрированы как минимум четыре компании.

Между тем, оппозиция Грузии объявила об акции протеста в среду вечером у НБГ.

«Грузия выполняет задания России, мы должны начать акции, – сказал лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе. – Теперь международные партнеры могут серьезно санкционировать банковскую систему Грузии. Устойчивость системы, вклады граждан – все под ударом».

Также стало известно об отставке вице-президента НБГ Папуны Лежава, якобы из-за несогласия с решением регулятора.



