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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    11 комментариев
    2 сентября 2023, 05:26

    В Британии сочли «Сармат» способным стереть Лондон с лица земли

    Daily Express заявила о способности «Сармата» стереть Лондон с лица земли за шесть минут

    Tекст: Антон Антонов

    В России поставлен на боевое дежурство новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат», который способен стереть Лондон с лица земли, заявил обозреватель Мэттью Дули.

    Дули заявил, что «Сармату» на это потребуется «шесть минут». Он считает, что «монструозный» комплекс, который может послать «до 15 боеголовок в любую точку планеты», развернут как предупреждение Западу, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Daily Express.

    Напомним, координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не будет комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство.


    1 сентября 2023, 15:39
    Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма
    Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морская авиация ЧФ сорвала попытку украинской ДРГ высадиться в Крыму для совершения терактов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, 29-30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

    Также истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.

    Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Напомним, 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

    Коментарии (45)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (37)
    1 сентября 2023, 15:03
    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ

    Глава украинской военразведки Буданов подтвердил большие потери ВСУ

    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев несет большие потери в рядах ВСУ, сообщил телеканалу «1+1» руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, потерь действительно много, постепенно идет привыкание, хотя это ненормально, передает РИА «Новости».

    Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.

    Коментарии (21)
    1 сентября 2023, 10:30
    В Польше пришли в ужас от положения ВСУ

    Польский волонтер Высоцкий: Полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь.

    По его словам, в начале лета ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, при этом людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют, передает РИА «Новости».

    По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск, а вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать.

    «Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят», – заключил Высоцкий.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 15:11
    Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
    Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последнюю неделю нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносились по пунктам управления, центрам радио- и радиотехнической разведки ВСУ, объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удары наносились по местам хранения западных образцов вооружения и аэродромам. Это позволило нарушить управление стратегической системой радиопомех, уничтожить два цеха сборки безэкипажных катеров, используемых для террористических атак.

    Под удары попали комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, авиационные средства поражения западного производства.

    30 августа Минобороны сообщало о групповом ударе по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 10:00
    В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

    В России 1 сентября заработал запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины

    В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин
    @ Melissa Erichsen/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации.

    В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор.

    Как гласит документ, эксплуатация транспортных средств запрещается, если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, передает РИА «Новости».

    Исключение составляют стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, зеркала заднего вида, нагревательные элементы ветрового стекла.

    Таким образом, в список исключений не вошли крепления для навигатора или телефона, видеорегистраторы, транспондеры для проезда по платным трассам.

    В правилах дорожного движения уже есть запрет на установку чего-либо, что мешает обзору для водителя. Это нарушение наказывается штрафом в 500 рублей.

    Как сообщили в пресс-службе МВД России, в части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло, это положение применялось и прежде. Оно не включает в себя запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности.

    Напомним в сентябре 2021 года Autonews сообщил, что в Кодекс об административных правонарушениях планируется добавить ряд новых штрафов для автомобилистов, соответствующий пакет разрабатывает Минюст.

    Коментарии (14)
    1 сентября 2023, 14:12
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Коментарии (11)
    1 сентября 2023, 08:54
    В США заявили о ликвидации главного союзника

    Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом

    В США заявили о ликвидации главного союзника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».

    Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».

    Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.

    Коментарии (6)
    1 сентября 2023, 12:38
    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы

    Политолог Лизан: Экстрадиция уклонистов принесет ЕС множество проблем, но не поможет Украине

    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы
    @ TIAGO PETINGA/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Некоторые страны с удовольствием бы выдали Украине уклонистов. Но подобные действия чреваты нарушением международных норм и прав человека. Более того, поймать эту категорию мигрантов будет непросто, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине задумались о принудительном возвращении уклонистов из-за границы.

    «У Украины есть два варианта для возвращения уклонистов. Первый – правовой, но он долгий и муторный. Нужно провести расследование по каждому случаю и доказать, что конкретный человек дал взятку конкретному военкому или врачу. Второй путь – объявить все справки о негодности к военной службе недействительными. Именно его, скорее всего, выберет офис Зеленского», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Согласиться на выдачу украинцев и пренебречь правовыми нормами могут страны Прибалтики и Польша. Но даже там подобное решение вызовет недовольство. Среди оппозиции найдутся прагматики, которые объявят о потере значительного объема дешевой рабочей силы», – отмечает он.

    «Кроме того, для осуществления подобной практики нужно одобрение Брюсселя. Но я не думаю, что страны Западной Европы пойдут на такие меры, так как это отразится на репутации ЕС. Экстрадиция украинцев повлияет и на экономику. Например, Германия испытывает нехватку трудовых ресурсов, поэтому не захочет выдавать потенциальных рабочих Зеленскому», – поясняет собеседник.

    «США теоретически могут надавить на ЕС, чтобы те выдали украинцев, но это решение приведет к имиджевым потерям для Вашингтона. Также экстрадиция станет неприятным правовым прецедентом. Многие афганские, вьетнамские или китайские мигранты поймут, что при необходимости и их могут выслать», – акцентировал эксперт.

    «Экстрадиция украинцев несет за собой и организационные сложности. Необходимо снарядить миграционную полицию и устраивать рейды на переселенцев, для этого нужны люди. Кроме того, беженцы могут уйти в подполье и поймать их станет очень сложно», – подчеркнул он.

    «После первых экстрадиций на Украину многие мигранты поймут нависшую над ними угрозу и покинут страны ЕС. Беженцы могут переехать в Россию, наша страна их не выдаст. Так что на месте Зеленского я бы не надеялся на пополнение рядов ВСУ за счет сбежавших в ЕС украинцев. Максимум, на что он может надеяться – несколько десятков тысяч», – заключил Лизан.

    Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Как отмечают украинские СМИ, мужчины, выехавшие из страны, а также их семьи, даже после окончания российской спецоперации не вернутся назад из-за угрозы возбуждения уголовных дел.

    Напомним, Зеленский распорядился проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Это связано с коррупционными нарушениями. Если документы граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться с ними будет полиция.

    Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек. На фронт, считает он, будут отправлять даже инвалидов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мотивах такого решения украинского руководства. Эксперты отмечали, что большие потери в результате контрнаступления и острый дефицит солдат заставили Зеленского искать новые способы пополнения рядов ВСУ.

    При этом мобилизационные мероприятия на Украине давно вызывают серьезное недовольство среди населения. Так, во вторник стало известно о неожиданном вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

    Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать мужчину к выполнению военной обязанности. В документе также говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

    Коментарии (5)
    1 сентября 2023, 14:22
    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

    Глава ГУР Украины Буданов считает, что нужно перенести войну на территорию России

    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт нужно перевести в Россию и на территорию ее влияния, чем шире операции, тем лучше, заявил руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    В интервью телеканалу «1+1 Буданов» заявил, что конфликт должен быть перенесен на другие территории, а именно России и туда, где есть ее влияние, чтобы «их растянуть», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна».

    Коментарии (39)
    1 сентября 2023, 09:15
    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что за три дня ВСУ потеряли до 60% бойцов под Купянском

    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении Киев вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также 68-й егерской бригад, передает РИА «Новости».

    Также Марочко отметил, что на некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери.

    Ранее стало известно, что в районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2023, 12:37
    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
    @ BMG-2048/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы при необходимости могут дойти до Одессы, чтобы завершить конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    По его словам, российские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно», передает РИА «Новости».

     Эксперт считает, что ВС России могут продвинуться до Днепра, прямо на Киев, после чего смогут перейти реку на юге и дойти до Одессы.

    Макгрегор добавил, что если такой маневр не сможет заставить Киев прекратить конфликт, то у Москвы не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше «к польской и румынской границам».

    Продвижение русских на Запад окажет большое влияние на Европу, заключил Макгрегор.

    Коментарии (18)
    1 сентября 2023, 12:55
    ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового

    Рогов: ВСУ потеряли несколько штурмовых групп у Вербового в Запорожской области

    ВСУ за ночь потеряли несколько штурмовых групп у Вербового
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ликвидировали минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, продолжаются попытки атак поселка Вербовое, за ночь ликвидировано несколько штурмовых групп ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов рассказал также, что продолжаются ожесточенные позиционные бои в районе села Работино и на Времевском выступе, ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск.

    Ранее ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих.

    Коментарии (13)
    1 сентября 2023, 15:25
    На Запорожском направлении за неделю уничтожено более 960 украинских военных
    На Запорожском направлении за неделю уничтожено более 960 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за неделю предприняла 44 безуспешные попытки атак на российские позиции на Запорожском направлении, она потеряла чуть менее тысячи бойцов, сообщило Министерство обороны России.

    Для наращивания усилий по прорыву обороны на этом направлении украинское военное руководство перебрасывает одно из последних соединений стратегического резерва – 71-ю егерскую бригаду ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все проведенные за неделю атаки отражены Запорожской группировкой войск, за этот период уничтожено свыше 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины разной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

    Министерство уточнило, что высокие потери ВСУ понесли из-за эффективного поражения российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.

    Ведомство подчеркнуло, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные штурмы» личный состав без прикрытия для пешего прохода по минно-взрывным заграждениям ВС России.

    На Южно-Донецком направлении самые ожесточенные бои проходили к югу от Старомайорского (ДНР). Все наступательные планы украинского военного командования там оказались сорваны, группировка «Восток» отразила все атаки. Общие потери ВСУ составили до 1025 человек, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении украинская группировка «Соледар» пыталась прорвать оборону у Клещеевки и Малоильновки (ДНР), но не преуспела. За неделю там отражено 36 атак, ВСУ потеряли до 2385 человек, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение, взяв под контроль опорные пункты ВСУ и ключевые высоты. Украинская сторона потеряла до 470 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль 18 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении группа войск «Центр» отразила за неделю 14 атак, ВСУ потеряли до 540 человек, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении усилия сосредоточили на огневом поражении живой силы ВСУ, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении ДРГ и недопущению высадки украинских войск на острова.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 08:20
    Дроны ВСУ атаковали атомоград Курчатов в Курской области

    Глава Курской области Старовойт заявил об атаке украинских беспилотников на город Курчатов

    Tекст: Александра Юдина

    Атомоград Курчатов в Курском регионе подвергся атаке двух украинских БПЛА, повреждения получили жилой дом и административное здание, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что на утром Курчатов атаковали два дрона ВСУ, оказались повреждены жилой дом и административное здание. В данный момент на месте работают специалисты, уточняются размеры ущерба.

    В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 км от границы с Украиной.

    Ранее беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске.

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