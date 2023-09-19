В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
В США решили потребовать отчета от Зеленского за потраченные деньги
Конгрессмен Маккарти: США не готовы гарантировать новый раунд финансирования Украины
США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.
Спикер сообщил, что на встрече с Зеленским в четверг будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь, передает РИА «Новости». «У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», – сказал Маккарти.
Белый дом запросил у Конгресса дополнительно 24 млрд долларов для Украины. С февраля 2022 года Киев уже получил от США свыше 110 млрд долларов различной помощи.
Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.