  • Нагорный Карабах призвал Баку начать переговоры
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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев
    19 сентября 2023, 17:46

    Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и боевые действия там, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

    Отмечается, что стороны заявили о недопустимости применения силы, а также указали на необходимость использования международных механизмов деэскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Москве выразили обеспокоенность из-за происходящего сейчас в Нагорном Карабахе, где во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главная цель Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (50)
    19 сентября 2023, 12:51
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    @ Алексей Куденк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе начались локальные антитеррористические мероприятия, заявили в азербайджанском министерстве обороны.

    Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (120)
    19 сентября 2023, 14:06
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе

    Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе

    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

    Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

    Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (23)
    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (8)
    18 сентября 2023, 22:59
    Россиянин арестован в США по обвинению в нарушении санкций

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Марченко по обвинению в нарушении санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянин Максим Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций, он арестован, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев (могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах), передает РИА «Новости».

    Также Марченко обвиняется в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды и в самой контрабанде. 51-летнему Марченко грозит тюремный срок до 100 лет. Решение об аресте вынес суд в Уайт-Плейнс.

    Напомним, на Кипре по запросу американских властей был арестован российский и немецкий гражданин Артур Петров. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Петров назвал свое дело политическим.

    Коментарии (3)
    19 сентября 2023, 15:07
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отставка министра иностранных дел Китая Цинь Гана связана с тем, что, находясь на посту чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, он завел внебрачную связь и стал отцом в этой стране, информация об этом стала известна в августе после проверки, пишет The Wall Street Journal.

    Имена подруги и сына не сообщается, но объявлено, что расследование продолжается при полном содействии самого экс-чиновника, передает «Коммерсант». Сейчас выясняется, нанесла ли внебрачная связь чиновника ущерб национальной безопасности Китая.

    Напомним, Цинь Ган пропал из публичного пространства в конце июня. После этого ряд западных чиновники отменили свои визиты в Пекин. В МИД Китая заявляли, что отсутствие министра связано со здоровьем.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 14:19
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе

    Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана о присутствии военных в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе, заявили в министерстве обороны Армении.

    В сообщении ведомства говорится, что утверждения в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся подразделения ВС Республики Армения, военная техника и личный состав, не соответствуют действительности. Минобороны Армении повторно заявило, что в Карабахе нет армянских ВС, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

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    19 сентября 2023, 17:28
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянской столице в ходе протестов начало расти напряжение, звук толпы слышен за километр, некоторые начали призывать к штурму здания правительства, сообщил очевидец событий.

    В сотрудников правоохранительных органов на центральной площади Еревана митингующие начали кидать пластиковые бутылки, сказал собеседник РИА «Новости».

    Во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не будет начинать боевые действия. Из-за ситуации в Карабахе жители Еревана вышли на митинг.

    Сам Пашинян заявил, что в стране начали звучать призывы к государственному перевороту.

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    19 сентября 2023, 17:12
    В Баку назвали цель операции в Карабахе

    Помощник главы Азербайджана Гаджиев назвал целью Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе

    В Баку назвали цель операции в Карабахе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощник главы Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что главной целью Баку является уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    «Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции Азербайджана», – сказал Гаджиев в интервью турецкому телеканалу TRT haber, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что азербайджанская сторона уведомила мирное население о принятии необходимых мер безопасности.

    Напомним, во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Баку применяет для достижения целей высокоточное оружие. В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями. В Армении прошло заседание Совбеза страны из-за сложившейся ситуации.

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    19 сентября 2023, 04:29
    Полянский указал на неспособность США повлиять на статус России в СБ ООН

    Полянский указал на невозможность для США провести реформу СБ ООН без согласия других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки США проигнорировать мнение других стран ООН при проведении реформы Совбеза приведет к расколу организации, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сказал, что США «пытаются создать ощущение», будто они «могут какими-то своими шагами повлиять на статус» России в СБ. «Это абсолютно невозможно без потрясения основ организации, то есть фактически ее развала и раскола. На это идти никто не готов, в том числе и те же США», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Полянский, США «прекрасно понимают», что у них нет «рычагов провести реформу без согласия» других членов СБ и «в принципе абсолютного большинства членов ООН». По его словам, решение должно быть «близким по возможности к консенсусу», так как потребует изменений в Уставе ООН и ратификации всеми странами.

    Заявления США об их попытках ограничить влияние России и Китая в ООН предназначены для внутреннего потребления, сказал Полянский. Полянский пояснил, что у США «большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, не будет», а при расширении Совбеза в него «войдут страны, которые будут проводить независимую политику».

    Россия поддерживает такое расширение за счет стран «имеющих собственное мнение, а не членов блока НАТО или Евросоюза». Расширение может привести к концу доминирования Запада в СБ. «Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе», – сказал Полянский.

    Он отметил, что «до практических шагов по реформе очень далеко», а США, «выдвигая популистский лозунг, избегают деталей»: сколько будет постоянных членов, какие категории, будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов и т.д. «Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания», – заявил он.

    Он пояснил, что Москва поддерживает «многосторонность», при которой «нет доминирования какого-либо государства», а США «говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами». Позиция США подразумевает «вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств – России и Китая». Страны глобального Юга не поддерживают такую концепцию, заявил заместитель постоянного представителя России.

    Напомним, СМИ сообщают, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето.

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    19 сентября 2023, 00:20
    Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

    Лавров и Ван И указали на невозможность обсуждать урегулирование ситуации на Украине без участия России

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России, сообщил российский МИД.

    Как сообщается на сайте МИДа, Лаврова и Ван И высоко оценили состояние отношений двух стран и обсудили двустороннюю повестку, контакты на высшем и высоком уровнях и участие России в октябрьском форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине.

    Лаврова и Ван И также рассмотрели взаимодействие в ООН, включая вопрос реформы Совбеза, заявили о необходимости развивать координацию в рамках ШОС и БРИКС «с учетом роста авторитета и представительности этих структур», а также в G20 и других международных форматах. Лавров рассказал Ван И о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Отмечена «близость позиций сторон относительно действий США на международной арене» с указанием на «антироссийский и антикитайский характер» американской политики. Ван И рассказал Лаврову о беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    МИД сообщил, что переговоры Лаврова и Ван И в Москве прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

    Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что во вторник в Москве пройдут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, в которых примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел Китая, передает РИА «Новости».

    Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности. Он заявил о готовности Китая работать с Россией над формированием многополярного мира.

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    18 сентября 2023, 22:45
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении БПЛА MQ-9 западной коалиции с Су-35 ВКС России над Сирией

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    Инцидент произошел утром в понедельник на высоте около 7 км. Российский самолет выполнял плановый полет с целью контроля неба над Сирией. Полет проходил западнее Евфрата. Предпринятые российским летчиком меры позволили не допустить столкновения. Как заявил Кулить, летчик продемонстрировал высокий профессионализм, передает ТАСС.

    Напомним, коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе. В августе ее военная авиация допустила более 350 нарушений протоколов деконфликтации и двухстороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии.

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    19 сентября 2023, 15:48
    Армянский дипломат призвал США прекратить «этнические чистки» в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    США должны принять меры по недопущению этнических чисток в Нагорном Карабахе, остановить агрессию Азербайджана, заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

    Дипломат напомнил, что ранее и. о. помощника госсекретаря Юри Ким заявила, что Вашингтон не потерпит никаких попыток этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, передает Sputnik Армения.

    Марукян подчеркнул, что сейчас Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирных жителей Нагорного Карабаха, и теперь США должны принять меры, чтобы остановить агрессию.

    Он считает, что Азербайджан совершает еще одно «военное преступление» и проводит этнические чистки. Посол считает, что все это необходимо осудить и прекратить со всеми вытекающими последствиями.

    Ранее жители Еревана вышли на митинг из-за ситуации в Карабахе. Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

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    19 сентября 2023, 16:41
    Захарова опровергла предупреждение Баку о начале операции в Карабахе

    Захарова опровергла предупреждение российских миротворцев Баку перед началом операции в Карабахе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности.

    «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», – написала Захарова в Telegram.

    Дипломат добавила, что МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе. «А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена начинать военные действия.

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    19 сентября 2023, 17:04
    Песков: Россия обеспокоена обострением ситуации в Карабахе

    Песков заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации в Карабахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва обеспокоена эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, в ходе которой начались боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва считает главной задачей в этой ситуации обеспечение безопасности людей, передает ТАСС. Речь в данном случае идет об армянском населении, необходимо принять для этого меры, добавил Песков.

    Он сообщил, что Россия поддерживает контакт как с Арменией, так и с Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе. Диалог идет в том числе по линии военных, но необходимо вернуть процесс в дипломатическое русло, сказал Песков.

    Напомним, во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Баку применяет для достижения целей высокоточное оружие. В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главной целью Баку является уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

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