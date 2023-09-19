В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.7 комментариев
Песков: Россия обеспокоена обострением ситуации в Карабахе
Песков заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации в Карабахе
Москва обеспокоена эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, в ходе которой начались боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва считает главной задачей в этой ситуации обеспечение безопасности людей, передает ТАСС. Речь в данном случае идет об армянском населении, необходимо принять для этого меры, добавил Песков.
Он сообщил, что Россия поддерживает контакт как с Арменией, так и с Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе. Диалог идет в том числе по линии военных, но необходимо вернуть процесс в дипломатическое русло, сказал Песков.
Напомним, во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Баку применяет для достижения целей высокоточное оружие. В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главной целью Баку является уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.