Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Найдены обломки пропавшего в США F-35
ABC News сообщил о найденных обломках пропавшего в США F-35
Американские военные нашли обломки самолета-«невидимки» F-35, пропавшего в Южной Каролине после катапультирования пилота, сообщают СМИ.
Обломки найдены «наземными бригадами военных», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Позднее представители объединенной базы вооруженных сил США Чарльстон подтвердили, что «в тесной координации с местными властями нашли поле с обломками в округе Уильямсбург», передает ТАСС.
Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Drive, перед катапультированием пилота F-35 был поставлен на автопилот.
Напомним, новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина после того, как пилот катапультировался. Причина катапультирования не сообщается. При этом найти сам самолет военные долгое время не могли. Как заявляла конгрессвумен Нэнси Мейс, военные даже не знали «находится ли F-35 в воздухе или под водой».