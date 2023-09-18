Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Донские казаки усовершенствовали воинские навыки в ходе военно-полевых сборов
Более 500 донских казаков усовершенствовали воинские навыки в ходе военно-полевых сборов
На полигоне «Кадамовский» Южного военного округа завершились трехдневные военно-полевые сборы казаков Всевеликого войска Донского, организованные под руководством войскового атамана Сергея Бодрякова.
В ходе интенсивных занятий свои воинские знания и навыки закрепили на практике более 500 казаков из девяти округов Ростовской области, на территориях которых исторически располагается Всевеликое войско Донское. В их числе – 37 атаманов всех уровней, 21 казак – участник СВО и представители казачьей молодежи, говорится в сообщении на сайте Всероссийского казачьего общества.
На 12 учебных точках занятия проводили инструкторы, имеющие опыт участия в горячих точках, координировали выполнение казаками упражнений по огневой подготовке, решение задач радиационной, химической и биологической защиты, инженерной и военно-медицинской подготовки. В программу военно-полевых сборов были включены задачи по обучению операторов БПЛА, корректировщиков огня артиллерии и авианаводчиков, а также командные задания.
«Сегодня более 2 тыс. казаков Дона с честью выполняют свой воинский долг в рамках СВО. В Стратегии госполитики Российской Федерации в отношении казачества поставлена задача по обеспечению участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах. Впервые на эти цели из федерального бюджета выделены средства. И это налагает на нас большую ответственность по обеспечению качества выполнения данной задачи», – сказал Бодряков.