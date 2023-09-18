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Активным пользователям приложения «Хорошие новости» пообещали уникальные призы
Наиболее активные пользователи приложения «Хорошие новости» смогут принять участие в конкурсе и выиграть интересные активности в качестве призов, всего будет определена тысяча победителей, сообщили в Общественной палате России.
«В 12.00 наше приложение появилось на Rustore, пользователи андроид уже могут его скачать. Сейчас мы работаем над загрузкой – в ближайшие дни приложение «Хорошие новости» появится на других площадках, и надеемся, что там и останется. Это не только Appstore, но и Appgallery и другие платформы», – рассказал руководитель интернет-проекта «Хорошие новости» Илья Федоров, передает РАПСИ.
Как пояснил эксперт, при скачивании приложения нужно будет авторизоваться и создать свой личный кабинет, а затем настроить интересы. «Необходимо выбрать актуальные темы: культура, спорт, общественная деятельность – и получать новости. Кроме того, пользователи приложения смогут принимать участие в онлайн- и офлайн-мероприятиях, создавать свой позитивный контент по полученным заданиям, а также делиться новостями в российских социальных сетях и получать за все это баллы», – сказал Федоров.
По его словам, самые активные пользователи получат призы. «С 18 сентября мы запускаем пилот и определим первую тысячу активных пользователей и победителей. Кто наберет наибольшее количество баллов, получит призы. К проекту присоединились партнеры – это большие организации, которые предоставят поощрения. Это не вещи, а активности, которые людям не всегда доступны, например, личные встречи с яркими представителями общественности и государственными деятелями, участие в образовательных курсах, лекциях, мастер-классах, путевки в те или иные места, которые просто так недоступны», – сообщил Федоров.
Председатель Координационного совета по сетевым сообществам Общественной палаты (ОП) РФ, президент ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова подчеркнула, что концепция проекта основана на трех запросах: это запрос на позитив, потребность в гордости за свою страну и за тех, кто рядом, а также потребность в причастности к проекту. «Мы хотим, чтобы это был народный проект. Пользователи приложения хотят чувствовать себя частью общества и получать новости от живых людей. В каждом городе, населенном пункте, поселке, есть свои герои, люди, которые совершают подвиги каждый день. Нужно дать возможность рассказать о таких героях», – сказала она.
Ранее на форуме «Сообщество» в Якутии, на круглом столе по Технологическому суверенитету, эксперты сошлись во мнении, что создание приложения поможет продвижению в интернете позитивной новостной повестки. Миссией проекта является вовлечение пользователей в создание позитивных инфоповодов, чтобы формировать информационную повестку не с позиций негатива, а с акцентом на созидание. По мнению экспертов, это будет способствовать сплочению российского общества, служить информационным щитом от фейковой и деструктивной информации.