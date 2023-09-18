Министры подарили книги для библиотеки Мастерской управления «Сенеж»

Члены правительства подарили книги для библиотеки Мастерской управления «Сенеж»

Литературу, повлиявшую на их профессиональное становление, библиотеке передали вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей» создана в 2019 году. Сейчас в подмосковном Солнечногорске заканчивается строительство нового современного кампуса Мастерской, которую 1 сентября посетил президент и провел там для школьников открытый урок «Разговор о важном». Путин положил начало новой традиции, передав в Библиотеку знаний «Сенежа» первую книгу – Большую российскую энциклопедию в 36 томах.

«Владимир Владимирович открыл традицию, в рамках которой все гости, наставники и мастера, приезжающие в Мастерскую управления «Сенеж», передают в нашу Библиотеку знаний книги, повлиявшие на их профессиональное становление. Через несколько лет, я уверен, у нас будет внушительная библиотека для управленцев России. Она будет открыта для всех слушателей программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Традицию продолжили гости Мастерской управления «Сенеж» из правительства России. Голикова передала в библиотеку фолиант «Государственная символика современной России», где собраны все федеральные и региональные символы нашего государства – самой большой федерации в мире.

Министр здравоохранения подарил издание «Медицина в искусстве. От античности до наших дней». Силуанов передал книгу «Деньги России», подписав ее словами: «Во все времена приоритеты развития государства обеспечивались размерами потраченных денежных средств. Денег всегда не хватает, поэтому нахождение бюджетного баланса при одновременном решении задач развития является искусством финансиста!»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подарила две книги: «100 лет на страже здоровья и благополучия» и «Зинаида Ермольева. Наука и жизнь» – о выдающемся советском микробиологе и эпидемиологе, создателе первого отечественного антибиотика.

Ранее книги для библиотеки «Сенежа» подарили заместители председателя правительства РФ. Александр Новак – «Схематическую карту электрификации России 1920 г.» и «План электрификации РСФСР. Доклад 8-му Съезду Советов Государственной комиссии по электрификации России 1920 г.». И Марат Хуснуллин – «Россия. Великая судьба» Сергея Перевезенцева об историческом пути нашей страны.