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Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей
Ученый Полосин: В условиях кризиса общественных наук Россия может предложить другим странам свой путь развития
Мир сегодня столкнулся с кризисом. Встал вопрос о том, как дальше будет жить наше общество. В этих условиях Россия может предложить другим странам путь защиты традиционных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ученый Андрей Полосин. Ранее в Москве стартовала конференция, нацеленная на укрепление традиционных ценностей через воспитательную работу в вузах.
«Россия может стать для других стран образцом отстаивания и защиты традиционных ценностей. Если мы ценим и уважаем себя, то можем посоветовать миру то, что сами считаем верным. Не навязывать, не заставлять, а именно предложить», – сказал Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России».
«Мы сейчас столкнулись с кризисом общественных наук. Тот подход и концепция, которую эксплуатировали западные ученые в рамках так называемой атлантической цивилизации, зашли в тупик. Им больше нечего предложить миру. Теперь перед всеми нами встал вопрос о том, как дальше будет жить общество. Это и есть главная проблема на сегодняшний день», – резюмировал Полосин.
Напомним, в понедельник в Москве началась конференция «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза». Об этом сообщается на официальном сайте Российской академии образования.
Целью конференции является реализация стратегических ориентиров развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей и историко-культурных традиций российского народа, выработка научно-методологических основ и инновационных практик по реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодёжи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Среди прочего участники обсудят психологические основы формирования мировоззрения и гражданской идентичности личности; систему воспитательной работы вуза, направленную на присвоение традиционных духовно-нравственных ценностей; традиционные ценности как основу формирования универсальных компетенций студента и их присвоение через участие в молодежных движениях и объединениях.