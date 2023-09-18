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    США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН
    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
    Погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
    Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН
    Шеслер: Власти Украины решили запугать уклонистов уголовными делами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

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    18 сентября 2023, 14:30

    Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей

    Ученый Полосин: В условиях кризиса общественных наук Россия может предложить другим странам свой путь развития

    Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир сегодня столкнулся с кризисом. Встал вопрос о том, как дальше будет жить наше общество. В этих условиях Россия может предложить другим странам путь защиты традиционных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ученый Андрей Полосин. Ранее в Москве стартовала конференция, нацеленная на укрепление традиционных ценностей через воспитательную работу в вузах.

    «Россия может стать для других стран образцом отстаивания и защиты традиционных ценностей. Если мы ценим и уважаем себя, то можем посоветовать миру то, что сами считаем верным. Не навязывать, не заставлять, а именно предложить», – сказал Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России».

    «Мы сейчас столкнулись с кризисом общественных наук. Тот подход и концепция, которую эксплуатировали западные ученые в рамках так называемой атлантической цивилизации, зашли в тупик. Им больше нечего предложить миру. Теперь перед всеми нами встал вопрос о том, как дальше будет жить общество. Это и есть главная проблема на сегодняшний день», – резюмировал Полосин.

    Напомним, в понедельник в Москве началась конференция «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза». Об этом сообщается на официальном сайте Российской академии образования.

    Целью конференции является реализация стратегических ориентиров развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей и историко-культурных традиций российского народа, выработка научно-методологических основ и инновационных практик по реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодёжи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Среди прочего участники обсудят психологические основы формирования мировоззрения и гражданской идентичности личности; систему воспитательной работы вуза, направленную на присвоение традиционных духовно-нравственных ценностей; традиционные ценности как основу формирования универсальных компетенций студента и их присвоение через участие в молодежных движениях и объединениях.

    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


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    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

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    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

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    18 сентября 2023, 12:32
    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину

    Политолог Шеслер: Власти Украины решили запугать уклонистов уголовными делами

    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские власти хотят запугать беженцев уголовными делами и вернуть потенциальных призывников на родину. Однако это заявление возымеет обратный эффект. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее офис Зеленского начал угрожать беженцам с Украины уголовными делами после возвращения.

    «Процесс мобилизации на Украине проходит с большими трудностями, еще и европейцы не стремятся массово депортировать уклонистов. Более того, для высылки каждого человека нужен отдельный судебный процесс, где будет сложно доказать получение поддельной справки. Поэтому офис Зеленского хочет запугать сбежавших украинцев уголовными делами, чтобы вернуть их домой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Однако это заявление возымеет обратный эффект. Для многих потенциальных призывников перспектива погибнуть на фронте куда страшнее, чем уголовное преследование. Открытие дел лишь вызовет исход беженцев из Польши в те страны, в которых нет угрозы депортации, например, в Германию или Чехию», – отмечает собеседница.

    «Сейчас многие украинские демографы прогнозируют, что после окончания боевых действий в страну вернется только половина беженцев, а некоторые аналитики и вовсе говорят лишь о трети. Угроза уголовных дел еще больше сократит это число», – подчеркивает она.

    «При этом надо понимать, что все эти потенциальные разбирательства коснутся только простых украинцев. Дети чиновников, олигархов, депутатов и других медийных персон благополучно избежали мобилизации и живут за пределами страны, пока их родители показывают свой «патриотизм» подобными заявлениями», – резюмировала Шеслер.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти страны будут добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку о негодности к службе за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Там подсудимый должен будет доказать, что получил документ легально.

    Подоляк признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим в Киеве не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении на Украину».

    Напомним, власти Польши уже начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом писала газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Варшаву, чтобы Украине разрешили отправить в Польшу своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать уклонистов. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия воздержится от депортации. РИА «Новости» отмечает, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

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    18 сентября 2023, 04:59
    Кандидат в президенты США напомнил американцам, что «СССР больше не существует»

    Кандидат в президенты США Рамасвами отказался считать главной угрозой для страны «СССР, которого больше не существует»

    Tекст: Антон Антонов

    Главная угроза для США – это «коммунистический Китай», а не «СССР, которого больше не существует», заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

    Рамасвами заявил, что США нужно «обратить внимание» именно на Китай, который является основным приоритетом для обороны, в том числе в сравнении с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами призвал поддерживать партнерство с Израилем, который будет способствовать стабильности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями», если Москва выйдет из российско-китайского союза.

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    17 сентября 2023, 17:02
    Салливан провел переговоры с Ван И

    Reuters: Салливан провел переговоры с Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Мальте состоялись переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И, сообщил Reuters.

    Переговоры прошли на выходных, утверждает Reuters, передает ТАСС.

    Напомним, на понедельник запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

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    18 сентября 2023, 08:45
    Американский аналитик раскрыл, что станет головной болью Белого дома в 2024 году

    Американский аналитик Пейн заявил, что подорожание бензина станет головной болью для главы США Байдена в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Скачок цен на бензин, как следствие решения группы стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет громадной головной болью для главы США Джо Байдена в следующем году, выразил мнение изданию Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

    По его словам, политика Байдена в энергетической сфере стала «провалом», передает RT.

    Также Пейн отметил, что эти шаги были намеренно предприняты Россией и организацией ОПЕК, однако подчеркнул, что американский президент позволил с легкостью воспользоваться ситуацией.

    Ранее сообщалось, что Бразилия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов в августе 2023 года, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом – США.

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    17 сентября 2023, 22:23
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении БПЛА MQ-9 западной коалиции с Су-35 ВКС России над Сирией

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что инцидент произошел утром в субботу на высоте около 6,7 км. Российский самолет выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии, летчик продемонстрировал «высокий профессионализм» и «предпринял необходимые меры», чтобы избежать столкновения.

    Возглавляемая США коалиция за сутки допустила 14 случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными полетами БПЛА; ее истребители F-35 и F-16, а также БПЛА MQ-1C совершили пять нарушений в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе. Кулить сообщал, что в августе ее самолеты и БПЛА 353 раза нарушили протоколы деконфликтации и двухсторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии.


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    18 сентября 2023, 13:06
    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

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    18 сентября 2023, 12:21
    Суд в Европе постановил приостановить санкции против гонщика F1 Мазепина
    Суд в Европе постановил приостановить санкции против гонщика F1 Мазепина
    @ Florent Gooden/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие санкций в отношении бывшего российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина должно быть приостановлено, такое решение вынес Европейский суд общей юрисдикции, заявили в пресс-службе спортсмена.

    Совет ЕС 14 сентября постановил продлить санкции против гонщика на полгода, но Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Глава Европейского суда общей юрисдикции 7 сентября издал постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции против россиянина, если они будут продлены. У Мазепина должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях в ЕС, указал суд.

    Адвокат Мазепина Аарон Басс считает, что Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы «свести на нет» постановления суда, это свидетельствует о «серьезнейшем институциональном кризисе».

    Это делается, чтобы наложить санкции, основанные на «вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах». Мазепин, по словам защитника, никак не вовлечен в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход, сказал адвокат.

    В марте 2023 года глава Европейского суда общей юрисдикции вынес постановление, приостанавливающее санкции в порядке обеспечительных мер. Через две недели санкции против Мазепина были введены вновь, без учета постановления суда. 19 июля председатель суда снова приостановил их. В августе делу Мазепина против Совета ЕС присвоили приоритетный статус.

    В марте 2022 года против Мазепина ввели санкции по Украине за связи с «влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

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    18 сентября 2023, 13:14
    WSJ: Киев ищет финансы для продолжения боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Киев предпринимает попытки найти дополнительные финансы для продолжения боевых действий, в том числе продажей украинских государственных облигаций, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Как отметил руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталий Ваврищук, если украинские власти не смогут покрыть бюджетный дефицит, то не смогут далее финансировать военные действия, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    При этом издание укзаывает, что для планового увеличения расходов на военные нужды на 50% Киев может решиться на продажу военных облигации, а также на реструктуризацию долгов за счет других стран.

    Кроме того, в ближайшем времени ICU может приступить к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. Как оценивает Wall Street Journal, вероятно потенциальные инвестиции могут оказаться «каплей в море».

    Также газета напоминает, что Киев может получить финансовую помощь от посредников. В частности, в Европе в данный момент обсуждается вопрос о переводе Украине доли дохода международного депозитария Euroclear от продажи замороженных активов России. Таким образом, прибыль от продажи санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

    Напомним, в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы российского ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством.

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    18 сентября 2023, 12:57
    Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

    Представитель России в ООН Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления российских властей о дискриминационной политике Киева по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать конвенцию о геноциде, сообщил на слушаниях в Международном суде ООН представитель России Геннадий Кузьмин.

    По его словам, главной целью конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Киев не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что Киев настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело о геноциде, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения конвенции о геноциде быть не может.

    Кроме того, представитель России в ООН отметил, что заявления российского правительства о том, что неонацистская власть на Украине занимается притеснением русскоязычного населения, не могут считаться незаконными.

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

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    18 сентября 2023, 13:27
    В ЕК оценили односторонние меры стран ЕС против агропродукции Украины

    В ЕК заявили о намерении оценить односторонние меры стран ЕС против агропродукции Украины

    Tекст: Александра Юдина

    В Еврокомиссии заявили, что осведомлены о заявлении ряда стран Евросоюза по введению односторонних мер в отношении агропродукции Украины и собираются их проанализировать, сообщила представитель комиссии Мириам Гарсиа Феррер.

    По ее словам, в ЕК заверили, что проанализируют данные, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЕК решила не продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии о снятии эмбарго.

    Также Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельскохозяйственной продукции, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Словакия также решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины.

    Киев в этой связи заявил о намерении подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии.

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    18 сентября 2023, 14:35
    В ЕК допустили создание европейского авианосца

    Еврокомиссар Бретон заявил о возможности создания европейского авианосца

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз может рассмотреть возможность создания собственного авианосца для защиты морских территорий, заявил на радио Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    По его словам, в этом вопросе необходимо задуматься об общей инфраструктуре для защиты морского пространства, в частности для защиты Балтийского и Средиземного морей, а также обороны в Атлантическом и в Тихом океанах, передает ТАСС.

    Также Бретон отметил, что в соответствии с доктриной безопасности ЕС есть так называемые оспариваемые пространства, «для обороны которых необходимо иметь общую стратегию», однако еврокомиссар не стал озвучивать никаких конкретных планов по поводу проекта авианосца.

    Ранее Бретон заявил, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт на ее территории.

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