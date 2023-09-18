Кабмин поддержал проект о наследовании семьями Героев России и СССР прав на землю

Турчак: Правительство одобрило законопроект о наследовании права на земельный участок членами семей Героев России

Документ подготовила и внесла в Госдуму рабочая группа по СВО, в понедельник проект поддержала комиссия по законопроектной деятельности кабмина, сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

Вопрос обсуждался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По словам секретаря генсовета партии, в законе речь идет о вдовах, детях, родителях тех героев, которые не успели при жизни воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли вне очереди. Сюда также относятся случаи, когда награды присвоены военнослужащим посмертно.

Действующая версия закона требует, чтобы Герой или полный кавалер Ордена Славы лично обращался за этой льготой. В случае его гибели право на участок аннулируется и не передается наследникам.

Этот вопрос будет законодательно урегулирован. Рабочая группа также предложила разрешить использовать такую землю под фермерство.

«Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде максимально оперативно одобрят нашу инициативу», – заключил Турчак.