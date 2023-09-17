Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он не имеет в виду способность к терпимости и «даже немного к взаимопониманию», передает РИА «Новости». Ниинисте добавил, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью».

Говоря о рисках ядерной войны, он заявил, что поставляющим вооружения Украине странам необходимо учитывать возможность мировой войны.

«Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию – и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен», – заявил Ниинисте.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о решении властей Финляндии с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированным в России легковым автомобилям.