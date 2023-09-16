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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    29 комментариев
    16 сентября 2023, 10:57

    Боец ММА Минеев после победы над Карвальо отправился в зону СВО

    Боец ММА Минеев после победы над Карвальо отправился в зону спецоперации

    Боец ММА Минеев после победы над Карвальо отправился в зону СВО
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев отправился в зону спецоперации.

    Боец отметил, что возвращается в расположение, передает ТАСС.

    Также Минеев рассказал, что может провести подготовку к следующему бою в ДНР.

    «Может, удастся выпросить еще отпуск, хотя пока не понимаю, как это может быть. Пока не загадываю. Потому что знаю, что с этим есть сложности», – подчеркнул он.

    Напомним, российские мастера боевых искусств сформировали отряд добровольцев для участия в СВО.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (29)
    15 сентября 2023, 12:56
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки

    Политолог Скачко: Скандал с ложью Маляр об Андреевке обусловлен внутриполитической борьбой на Украине

    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    @ President.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов

    Ложь Маляр о взятии Андреевки силами ВСУ – это очередная попытка информационной «перемоги». Однако идея провалилась из-за внутриполитической борьбы на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее военные и политики Украины возмутились ложью замминистра обороны Анны Маляр о захвате Андреевки.

    «Слова Маляр о взятии села Андреевка в ДНР – это далеко не первая ложь, которую озвучивает украинское минобороны. Офис Зеленского нуждается в постоянных информационных «перемогах». Так они доказывают западным странам свою дееспособность, что позволяет выпрашивать больше денег и оружия. А на внутреннем контуре такие заявления помогают поддерживать образ «защитников страны», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Тем не менее, украинцы уже видят эту ложь. Они обращают внимание и на рост кладбищ, и на множество раненых и инвалидов, и на обман с выплатами военным. Пока это недовольство не приводит к росту антивоенных настроений, однако власти теряют свой и без того уже низкий рейтинг», – подчеркнул собеседник.

    «Последний скандал с ложью об Андреевке может быть обусловлен внутриполитической борьбой на Украине. Сейчас мы наблюдаем драку пауков в банке. Другой возможный вариант – это недовольство работой Маляр на Западе. Возможно, эта ложь будет использована для ее отставки», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения ВСУ. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он.

    Другой депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Парламентарий обвинила замминистра обороны в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Возмущение выразили и украинские военные. Одна из украинских бригад опровергла заявление Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». В ВСУ подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», сообщает ТАСС.

    При этом Маляр сначала отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она сказала, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления офиса Зеленского о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВСУ поверили сами украинские военнослужащие.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 12:45
    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»

    В соцсетях сравнили видео с пленными российскими бойцами на минном поле с кадрами фильма «Судьба»

    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»
    @ кадр из фильма "Судьба","Мосфильм"

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне появившихся в Сети кадров, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат, в соцсетях сравнили его с эпизодом из советского кинофильма «Судьба».

    В Сети распространяются кадры, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат. Пользователи соцсетей указали, что эта нечеловеческая жестокость показана в советском кинофильме «Судьба». В одном из эпизодов пленных советских бойцов отправили разминировать поле. После того, как раздался взрыв, фашисты открыли огонь по пытавшимся спастись из минной ловушки солдатам.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

    Коментарии (13)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    15 сентября 2023, 22:40
    Журналист из США назвал виновных в отправке сотен тысяч украинцев на минные поля

    Американский журналист Никсон: Неоконсерваторы приказали властям Украины отправить «сотни тысяч своих людей» на мины

    Tекст: Антон Никитин

    Американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, правительством Украины управляют неоконсерваторы, которые приказали украинским властям отправить «сотни тысяч своих людей» на минные поля.

    Никсон выразил уверенность, что «нет никакого чертового украинского правительства». По его мнению, украинцами управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы». По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, передает РИА «Новости».

    «Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», – заявил Никсон. По мнению журналиста, все экономические эксперименты, которые Запад проводит на Украине, перенесут затем в США.

    Неоконсерваторы – часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин «неокон».

    Ранее в США назвали проблемой «нестандартные минные поля» России на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

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    15 сентября 2023, 16:50
    Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Военный аналитик Онуфриенко объяснил эвакуацию жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области
    @ Svitlana Horieva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Существует несколько причин решения украинских властей об эвакуации жителей подконтрольной им части Херсонской области, однако они не касаются боевых действий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина объявила эвакуацию семей с детьми из подконтрольной ей части Херсонской области.

    «Я не думаю, что решение властей Украины об эвакуации жителей ряда населенных пунктов подконтрольной ей части Херсонской области имеет военную составляющую. Это не первая подобная инициатива, ранее было объявлено о вывозе населения из Купянского района Харьковской области. До сих пор не очень понятно, реализовал ли офис Зеленского это начинание или нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «С помощью таких инициатив офис Зеленского хочет отвлечь население от неудач на фронте. Эвакуация – это лишь одно из событий, обсуждаемых на Украине. В большом массиве информационного шума жителям страны некогда задумываться о провальных результатах контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «Во-вторых, офис Зеленского хочет с помощью эвакуации показать заботу о безопасности жителей страны. Якобы власти отвозят граждан подальше от русских. В-третьих, они отправляют в тыл в основном детей. Это привязывает родителей к украинскому руководству. Сложно идти против решений правительства, когда твой ребенок находится у них под властью», – подчеркивает он.

    «Сейчас на Херсонском направлении активизировались десантные группы ВСУ. Однако масштабных попыток высадки, как это было под Антоновским мостом или Казачьими лагерями, противник пока не предпринимает. Украинские войска используют в основном формирования из пяти-шести человек на легких моторных лодках для постоянных «комариных укусов», – акцентирует эксперт.

    «Наша армия научилась противостоять данной тактике ВСУ. Причем не без активного участия самих украинских сил. Если все время использовать один и тот же способ атаки, то противник учится противостоять ему. Так случилось и здесь. Российские войска сейчас успешно уничтожают и лодки, и успевших высадиться десантников», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в подконтрольной им части Херсонской области. Такое решение принял местный совет обороны.

    Решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, что еще зимой украинские власти проводили принудительную эвакуацию жителей Херсона. В первую очередь на Западную Украину насильно выгоняли врачей. Об этом сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Кроме того, эвакуация с правобережья Днепра объявлялась украинскими властями и после разрушения Каховской ГЭС. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поручал вывезти людей из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

    Напомним, что ранее Украина объявляла эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Начальник районной военной администрации Андрей Канашевич заявлял, что «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий». К таким районам относились левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины.

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    15 сентября 2023, 17:32
    Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленского уничтожат из-за данных о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях ВСУ с начала спецоперации.

    Также бывший советник призвал власти Киева сообщить гражданам об истинных потерях украинской армии, передает RT со ссылкой на YouTube-канал.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

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    16 сентября 2023, 00:45
    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ

    Киевский политолог Карасев: ВСУ завершили стратегическое контрнаступление безрезультатно, новые попытки бессмысленны

    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины завершили оперативно-стратегическое контрнаступление в общевойсковом формате безрезультатно, дальнейшие попытки контрнаступления бессмысленны и проводятся в целях тактического продвижения, выразил мнение киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

    По словам политолога, сейчас ВСУ контрнаступают уже «экономно», «в затухающем режиме», потому что это бессмысленно. Эксперт выразил уверенность, что такие «контрнаступления», такие операции наземные в общевойсковом формате должны за месяц давать результат, в противном случае смысла в них больше не будет. Карасев утверждает, что по этой причине контрнаступление ВСУ сейчас проводится «в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления», передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предсказал сроки завершения наступления ВСУ. Ранее австрийский полковник Маркус Райснер констатировал, что контрнаступление Украины зашло в тупик.

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    15 сентября 2023, 12:13
    СК начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях

    Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях

    СК начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях
    @ Кристина Бражникова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Организована проверка сведений, представленных в видеоматериалах, где зафиксировано, что представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО, сообщили в Следственном комитете.

    Утверждается, что видеозапись, где российских солдат заставляют идти на мины, была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.

    Военное следственное управление СКР по Объединенной группировке войск организовала проверку данной информации, устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи и обстоятельства произошедшего, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

    Отмечается, что если сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердится, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных привлекут к уголовной ответственности.

    Ранее украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

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    16 сентября 2023, 06:39
    ВС России сорвали и отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские войска сорвали и отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска сорвали и отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиации были сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины, в результате противник потерял около 40 боевиков, БМП и станцию РЭБ, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что высокоточным снарядом «Краснополь» был поражен пункт управления беспилотниками. «В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов, поражен 120-мм миномет противника», – заключил Савчук.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило о нанесении танковых ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    15 сентября 2023, 13:24
    Лукашенко призвал Запад посчитать своих наемников на Украине

    Президент Белоруссии Лукашенко: Западу следует посчитать своих наемников на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада вместо того, чтобы упрекать Россию из-за якобы приглашения наемников, должны посчитать, сколько наемников они уже отправили на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, там и «темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы», которые воюют на стороне Украины, поэтому упрекать Россию не стоит, что она «кого-то там приглашает», передает ТАСС.

    Лукашенко также добавил, что Запад спит и видит свои регулярные воинские части на Украине, а в Польше уже сформированы у границы части, готовые зайти туда.

    Ранее Путин заявил, что в России добровольцами подписано около 300 тыс. контрактов, а сообщения об участии военных из КНДР в СВО являются «полной чушью».

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    15 сентября 2023, 14:25
    Рябков охарактеризовал возможность поставок США ракет ATACMS Украине

    Замглавы МИД Рябков: Поставка ракет ATACMS Украине не изменит ситуацию на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS продолжат безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменят ситуацию на поле боя, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Дипломат считает, что американские дальнобойные ракеты не повлияют на ситуацию на поле боя, а альтернативные здравые подходы к этой проблеме США отбрасывают, а подобные шаги затрудняют внедрение «оттенков здравого смысла» в общую западную линию, передает ТАСС.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос, когда будет принято решение о возможных поставках Киеву Taurus.

    Источники Reuters утверждают, что Вашингтон готовится направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS.

    Госдеп  заявил, что США пока не изменили свою позицию по ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву.

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    15 сентября 2023, 21:02
    Блинкен: Запад изучает все запросы Украины по поставкам оружия

    Блинкен заявил об изучении Западом возможности поставок Украине запрошенного оружия

    Блинкен: Запад изучает все запросы Украины по поставкам оружия
    @ Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Запада рассматривают возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

    По его словам, любую конкретную систему, которую начали обсуждать в контексте поставок Киеву, «активно рассматривают» как возможную отправку, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал вопрос о перспективах передачи украинским властям систем вооружений большой дальности. Также он отметил, что, если речь идет о применении этих систем властями Украины, то это не является задачами США.

    «И они (украинцы) должны принимать решения о том, что может быть самым эффективным в плане восстановления полного суверенитета и территориальной целостности», – заявил Блинкен.

    Также госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает применение вооруженных систем за пределами Украины.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 15:06
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 145 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 145 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Близ села Вербовое Запорожской области ВС России нанесли удар по скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожено более 145 украинских военных и три автомобиля, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что западнее села Вербовое на Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожено более 145 боевиков ВСУ и три автомобиля.

    Также за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ.

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    Украине придется плясать по-русски

    Владимир Путин метафорично прокомментировал слова Энтони Блинкена о том, что для «танго всегда нужны двое» в контексте переговоров по Украине. С точки зрения Москвы, американцы не умеют танцевать в паре, украинцам стоило бы вспомнить о гопаке, но в результате все закончится «Барыней» или «Казачком». Какие политические намеки скрываются за этими танцами? Подробности

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

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